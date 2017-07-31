Хакеры взломали сеть HBO, украли 1,5 ТБ данных и начали публиковать в сети фрагменты следующих серий «Игры престолов»

Ресурс Entertainment Weekly сообщил, что хакерам удалось получить доступ к внутренней сети компании HBO и загрузить 1,5 терабайта данных, которые включают сценарии и видео еще не вышедших серий «Игры престолов».

Часть информации хакеры уже опубликовали в сети (и скоро обещают опубликовать еще больше), включая диалоги из четвертой серии «Игры престолов», которая выйдет в эфир только в следующий понедельник. Представители HBO уже подтвердили сам факт утечки, но не стали уточнять конкретный перечень попавшей не в те руки информации.

В воскресенье ряд информационных ресурсов получили письмо от хакеров следующего содержания:

«Привет всему человечеству. Произошла крупнейшая утечка за все существование киберэры.

Что конкретно утекло? О, я забыл сказать — это HBO и «Игра престолов»!!!

Вам повезло стать первыми, кто сможет загрузить эти данные. Наслаждайтесь и расскажите всем о нас. Кто сделает это наиболее качественно, тому мы дадим интервью.»

Напомним, что это далеко не первый случай утечки фрагментов «Игры престолов» — в свое время в сеть до премьеры попадали первые четыре эпизода пятого сезона, кадры с гибелью Джона Сноу, неофициальные трейлеры, а в конце прошлого года хакеры украли приватные фотографии актрисы сериала Мэйси Уильямс.

Источник: EW