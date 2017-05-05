HBO нанял четырех сценаристов для создания нескольких спин-оффов сериала «Игры престолов», но для съемок выберут только лучшие из них

Фанатам сериала «Игры престолов» не придется скучать слишком долго после выхода последнего сезона в 2018 году. Американское издание Variety сообщило, что телеканал HBO нанял сразу четырех сценаристов для работы над другими сериалами по вселенной Джорджа Мартина. По словам представителей HBO, авторы будут исследовать «разные временные отрезки обширной и богатой вселенной», так что потенциально зрителей могут ожидать не только спин-оффы, но и приквелы, сиквелы и другие варианты ответвлений от основных событий саги «Песнь льда и пламени».

Соглашения подписаны с Максом Боренштейном («Годзилла», «Конг: Остров черепа»), Брайаном Хелгелендом («Секреты Лос-Анджелеса», «История Рыцаря», «Легенда»), Карли Рэй («Безумцы», «Оставленные») и Джейн Голдман («Kingsman: Золотое кольцо», «Дом странных детей Мисс Перегрин»).

При этом Карли Рэй и Джейн Голдман будут работать напрямую с Джорджем Мартином, что с одной стороны, сможет сделать их проекты более качественными, а с другой стороны, наверняка задержат выход следующих книг серии «Песнь льда и пламени». Другие два сценариста будут развивать свои проекты самостоятельно. Интересно, что текущие продюсеры основного сериала Дэвид Бениофф и Дэн Вайс будут участвовать в новых проектах «определенным образом», но не в качестве сценаристов и режиссеров — по всей видимости речь идет о роли консультантов.

Руководство HBO также сообщило, что не собирается ограничивать сценаристов временными рамками и будет ждать столько, сколько надо, для того, чтобы у сценаристов появился по-настоящему качественный продукт. Окончательное решение о запуске новых сериалов в производство будет принято только тогда, когда все четыре команды представят законченные сценарии. Это также может означать, что в итоге до зрителей доберется не четыре сериала, а только три или даже два лучших из них.

Напомним, что седьмой сезон сериала «Игры престолов» выйдет 16 июля 2017 года, а финальный восьмой сезон — в следующем году. После этого каналу HBO придется привлекать зрителей не менее интересными сериалами, так как «Игра престолов» была самым успешным проектом канала и его завершение может негативно сказаться на объеме зрительской аудитории.

Источник: Polygon