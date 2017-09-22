HBO наняло пятого сценариста для создания преемника сериала «Игра престолов», им стал один из лучших знатоков Вестероса и текущий автор шоу Брайан Когман

Создатели сверхпопулярного сериала «Игра престолов» думают не только о том, как бы поэффектнее закончить финальный сезон и не заспойлерить его развязку раньше времени, но и о том, что же делать дальше. Мы уже рассказывали о том, что руководство HBO наняло четырех сценаристов для создания нескольких спин-оффов сериала, а на этой неделе стало известно, что к ним присоединился пятый автор.

Причем в отличие от четверки первых сценаристов, не имеющих прямого отношения к вселенной «Песни Льда и Пламени», лауреат премии «Эмми» Брайан Когман (Bryan Cogman) написал сценарии для десяти различных серий всех вышедших сезонов, включая вторую серию последнего сезона «Бурерожденная». Более того, он является автором книги «Inside HBO’s Game of Thrones», то есть в буквально смысле знает всю подноготную о сериале, книге и вселенной.

Этот маститый автор уже работает над проектом своего будущего спин-оффа с автором серии книг Джорджем Мартином, который успел проговориться об этом в собственном блоге, похвалив знания сценариста о мире Вестероса.

«Он просто потрясающее дополнение к нашей команде, отличный парень и прекрасный писатель, причем кроме меня и может быть еще одного-двух авторов, я не знаю никого другого, кто знает и любит мир Вестероса так же сильно, как он» — написал Джордж Мартин.

По понятным причинам Джордж Р. Р. Мартин не раскрывает подробности всех разрабатываемых спин-оффов, однако прямо говорит, что они не будут фокусироваться на героях из «Игры престолов».

«Ни одно из новых шоу не будет спин-оффом в традиционном смысле этого слова. Наши герои не будут путешествовать из шоу в шоу, так что тот, кто надеется увидеть дальнейшие приключения Горячего Пирожка, обречен на разочарование. Более того, не все шоу будут происходить в Вестеросею Вместо обозначений «спин-офф» или «приквел», я предпочитаю термин «шоу-преемник»» — рассказал Джордж Мартин

Напомним, что ранее телеканал HBO нанял четырех сценаристов для работы над другими сериалами по вселенной Джорджа Мартина. Соглашения подписаны с Максом Боренштейном («Годзилла», «Конг: Остров черепа»), Брайаном Хелгелендом («Секреты Лос-Анджелеса», «История Рыцаря», «Легенда»), Карли Рэй («Безумцы», «Оставленные») и Джейн Голдман («Kingsman: Золотое кольцо», «Дом странных детей Мисс Перегрин»). Окончательное решение о запуске новых сериалов в производство будет принято только тогда, когда все пять команд представят законченные сценарии. При этом в HBO отметили, что отберут только лучшие варианты, так что в итоге их вполне может оказаться меньше пяти.

В свою очередь начало съемок последнего по счету восьмого сезона «Игры престолов» (состоящего всего из шести, зато очень длинных серий) запланировано на октябрь текущего года, однако премьера состоится только в конце 2018 или даже начале 2019 года, так как авторы хотят детально проработать концовку всех сюжетных линий.

Источник: Entertainment Weekly