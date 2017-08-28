HBO опубликовал превью и авторский разбор последней серии седьмого сезона «Игры престолов» [видео]

Вчера в США состоялась премьера последней серии седьмого сезона сериала «Игры престолов», так что официально все ролики, связанные с финалом предпоследнего сезона не являются спойлерами. Тем не менее, если вы еще не успели посмотреть седьмую серию (любительский перевод появился сегодня ночью, а официальная локализация от канала FOX выйдет сегодня вечером), то лучше не смотрите новые видео от канала HBO.

Напомним, что последняя серия сезона «The Dragon and the Wolf» оказалась самой длинной в истории сериала — ее тайминг составил 1 час 20 минут, при том, что обычно серия длится порядка 50-60 минут, а самой длинной до этого была предыдущая серия (1 час 7 минут).

В превью можно получить ответ на вопрос, что именно будет извергать «ледяной дракон» — лед или пламя, а в разборе полетов — узнать мнение авторов о финале сезона.

Напомним, что на прошлых выходных канал HBO также публиковал разбор предпоследней серии текущего сезона, включая сцену схватки дракона Визериона с ледяными ходоками и самим Королем Ночи.

Источник: HBO