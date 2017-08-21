HBO опубликовала тизер финала и разбор предпоследней серии седьмого сезона «Игры престолов» [видео]

Несмотря на многочисленные проблемы, связанные с седьмым сезоном сериала «Игры престолов», компания HBO продолжает вести себя так, как будто никаких утечек не было. На выходных она выложила сразу три ролика, включая тизер последней серии сезона и разбор предпоследней серии, включая сцену схватки дракона Визериона с ледяными ходоками и самим Королем Ночи.

Судя по всему, в финале сезона нас ждет битва за Королевскую гавань, которой будет предшествовать встреча Джона Сноу, Серсеи и Тириона. В финале видео Джон Сноу говорит, что «только одна война имеет значение и она уже здесь».

Если вы еще не смотрели шестую серию «Игры престолов» и не любите спойлеры, то лучше пропустите два последних ролика:

Источник: HBO