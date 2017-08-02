HBO: Первая серия 7 сезона «Игры престолов» побила рекорд просмотров в США, собрав у экранов 30 млн зрителей

Телеканал HBO сообщил, что премьерная серия «Драконий Камень» седьмого сезона сериала «Игра престолов» побила рекорд по количеству просмотров, получив на данный момент 30 миллионов просмотров в США. В момент премьеры первую серию посмотрели 16,1 млн зрителей на всех доступных платформах, что стало самым большим премьерным показом среди всех сериалов HBO, включая Westworld, True Detective, Silicon Valley и др.

Неплохо обстоят дела у 7 сезона сериала «Игра престолов» на международной арене. Он стартовал в 186 странах и территориях по всему миру, при чем во многих из них локальный перевод появляется в тот же день, что и в США, тогда как другим странам (включая Украину, где сериал транслирует телеканал FOX) придется ждать премьеры на день больше.

Британская сеть Sky Atlantic отчиталась о рекорде в 4,7 млн зрителей, что является максимальным результатом в истории канала, при этом по сравнению с первым эпизодом 6 сезона количество зрителей выросло на 31%. Канал HBO Asia отчитался о росте в 24% в Тайване и сразу на 50% в Сингапуре по сравнению с шестым сезоном. Высокие рейтинги сериал имеет и в Латинской Америке, где в среднем количество просмотров выросло на 29%. В Европе самый большой интерес продемонстрировала Германия — рост составил 210% — и Италия, где количество зрителей выросло на 61%.

Согласно данным исследовательской компании Nielsen, первая серия 7 сезона «Игры престолов» собрала 10,1 млн, вторая серия — 9,3 млн и третья — 9,2 млн зрителей. Отметим, что традиционно максимальное количество зрителей собирает финал сезона (который в этот раз будет идти целых 80 минут), так что главный рекорд сериала еще впереди.

Напомним, что на выходных хакеры взломали сеть HBO, украли 1,5 ТБ данных и начали публиковать в сети фрагменты следующих серий «Игры престолов».

Источник: Entertainment Weekly