Хенрик Фискер открыл предзаказ и опубликовал реальные фото и видео электромобиля премиум-класса Fisker EMotion стоимостью от $130 тыс.

В конце прошлой недели произошло событие, которое мы не можем оставить без внимания (несмотря на то, что прошло уже несколько дней) — Хенрик Фискер наконец продемонстрировал серийную версию своего нового премиального электромобиля, предъявив заинтересованной публике реальные фотографии, а не очередные рендеры или фрагменты кузова, но и видео с Fisker EMotion.

Также на официальном сайте стартовал предзаказ, так что все желающие приобрести новинку уже могут занять очередь, заплатив первые $2000 из полной стоимости электромобиля, которая стартует с отметки $129,500.

Напомним, что построенный на карбон-алюминиевой платформе электромобиль Fisker EMotion сможет разгоняться до 260 км/ч и проезжать до 640 км от полного заряда аккумуляторов. Если и этого покажется мало, то система быстрой зарядки UltraCharger сможет добавить электромобилю 160 км пробега всего за 9 минут зарядки. Ко всему прочему EMotion получит продвинутую систему автопилотирования на основе встроенных лидаров и панорамных камер.

Источник: Fisker