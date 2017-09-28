Hotline.ua – адаптивная версия 2.0

Hotline представил новую, вторую по счету, адаптивную версию. Интерфейс сайта полностью переработан в рамках стратегии разработки Mobile First. Теперь сайтом будет удобнее пользоваться с мобильных устройств.

За основу для разработки взят фреймворк Material Design Light, который продвигает компания Google в качестве идеологической платформы для построения современных сайтов. Функции, которые не были предусмотрены в этом фреймворке, были написаны «с нуля» собственной командой дизайнеров, веб-верстальщиков и программистов.

Адаптивная версия 2.0: что изменилось

Главное изменение – сайт адаптируется под размер экрана пользовательского устройства и предлагает ему оптимальный опыт взаимодействия для его типа компьютера, будь это смартфон, планшет, ноутбук или настольный ПК.

Второе улучшение, которое важно отметить, – это существенное сокращение времени загрузки.

Сайт был, фактически, разобран и собран заново с использованием современных технологий проектирования и верстки, благодаря чему стал умнее и быстрее.

Также в процессе разработки мы учли пожелания наших пользователей, и внедрили самые важные и часто встречающиеся.

Минус-фильтры

Пользователь может отмечать определенные параметры фильтров знаком «минус», и, тем самым, убирать товары с этими параметрами из рассматриваемого списка.

Независимый скролл для фильтров и товаров

Фильтры и товары на странице каталога разделены на две независимые зоны. Поэтому теперь перевывод списка товаров в правой зоне не приводит к перезагрузке списка фильтров.

Динамические списки фильтров

Самые популярные фильтры теперь отображаются сверху. Все остальные фильтры – свернуты, чтобы было легко оценивать общее количество параметров выбора и их важность.

Диапазон для цен

Ранее в каждом каталоге было несколько предустановленных фиксированных ценовых диапазонов. Теперь пользователь может установить приемлемый для него диапазон цен с помощью ценовой шкалы с «ползунками».

С запуском адаптивной версии 2.0 все страницы сайта загружаются максимально быстро с любого устройства. Теперь пользователь может выбрать нужный товар и купить его легко, буквально на бегу.

По состоянию на сентябрь 2017 года 35% пользователей регулярно пользовались Hotline на мобильных устройствах. Насколько вырастет эта цифра после запуска новой адаптивной версии? Мы скоро узнаем и поделимся с вами.