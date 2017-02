Humble Bundle выпустил очередную подборку игр по вселенной Звездных войн — Star Wars Humble Bundle III

Популярный в геймерской среде сервис Humble Bundle объявил о старте продаж наборов игр, посвященных вселенной Звездных Войн. В качестве бонуса к Star Wars Humble Bundle III предлагается эксклюзивная футболка.

Заплатив $1 вы получите Star Wars: Knights of the Old Republic, Star Wars: X-Wing Alliance, Star Wars: X-Wing vs TIE Fighter – Balance of Power Campaigns и Star Wars: Galactic Battlegrounds Saga. Потратив больше «средней цены» (обычно это около $10) можно получить вдобавок Star Wars: Battlefront II, Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast, Star Wars: Starfighter, Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords и Star Wars: Rebel Assault I + II.

За $14 фанаты Звездных Войн смогут также загрузить еще и проекты Star Wars The Force Unleashed: Ultimate Sith Edition, Star Wars: The Force Unleashed II, Star Wars: Rogue Squadron 3D, Star Wars Shadows of the Empire и Star Wars Empire At War: Gold Pack. И, наконец, потратив сумму в $35 и более, кроме всего вышеперечисленного, вы получаете эксклюзивную футболку X-Wing vs. TIE Fighter.

Отметим, что для фанатов вселенной настоящая футболка Star Wars может оказаться куда более интересным трофеем, чем игры, большинство из которых у них и так уже наверняка есть.

Источник: Humble Bundle