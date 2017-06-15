iFixit и GeekBench подтвердили, что в новых планшетах iPad Pro 10,5″ и 12,9″ установлено по 4 ГБ оперативной памяти

Размер оперативной памяти является чуть ли не единственным важным параметром, который Apple традиционно не озвучивает во время анонса своих новых продуктов. Именно поэтому самым любопытным любителям яблочной техники обычно приходится ждать результатов первых бенчмарков и «вскрытий», чтобы узнать точный размер ОЗУ.

И сегодня информация о размере оперативной памяти в новом планшете iPad Pro 10,5 пришла сразу из двух источников. Сначала ожидаемый размер в 4 ГБ ОЗУ подтвердили благодаря бенчмарку GeekBench, причем сделали это сразу для двух новинок — и для 10,5-дюймовой и для 12,9-дюймовой версии планшета.

Ну, а окончательно точки над «i» расставил ресурс iFixit, который разобрал новый планшет и обнаружил там сразу две микросхемы памяти Micron MT53B256M64D2PX-062 1600 MHz 2 GB LPDDR4 объемом 2 ГБ каждая.

Источник: PhoneArena