Игра Bayonetta вышла на PC

Вышедшая еще в далеком 2009 году на PS3 и Xbox 360 игрушка под над названием Bayonetta, представляющая собой жесткий причудливый hack-and-slash, наконец-то зарелизилась на PC и теперь доступна в Steam.

Из особенностей ПК-версии игры стоит отметить поддержку разрешения 4К и расширенные графические настройки.

Кроме этого, в честь релиза все те, кто приобретут игру до 25 апреля, бесплатно получат Digital Deluxe Edition, включающий 5 внутриигровых музыкальных композиций, цифровой артбук, эксклюзивные обои для рабочего стола и аватары.

Источник: Engadget