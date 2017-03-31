Игра Mafia III обзавелась демо-версией, дополнением «Быстрее, детка!» и продаётся со скидкой 50%

Лучше позже, чем никогда, подумали разработчики из Hangar 13 и 2K Czech и выпутили демо-версию игры Mafia III. И теперь игроки, которые ещё не купили эту игру, смогут опробовать её совершенно бесплатно.

В демо-версии Mafia III предлагается первый акт, центром которого станет дерзкое ограбление банка, задаст тон всей истории игры. Игрок узнает о связях Линкольна с мафией и увидит, что же побудило его встать на путь беспощадной мести итальянским гангстерам. Демо-версия доступна для всех поддерживаемых платформах: Steam, Xbox и PlayStation. После завершения демонстрационного первого акта игрок сможет перенести достигнутый прогресс в полную версию игры. Но для этого потребуется купить игру для той же платформы, на которой проходилась демо-версия.

Кроме того, разработчики предлагают купить игру Mafia III со скидкой 50% (для версий Standard и Deluxe Edition). Правда, скидки доступны лишь у некоторых ретейлеров и в магазинах цифровой дистрибуции Xbox Store и PlayStation Store. Акция продлится до 17 апреля.

Наконец, игра Mafia III получила дополнение «Быстрее, детка!». Оно приносит новую часть города, новые функции игровой механики (замедление времени), головокружительные погони, новые возможности применения оружия (мины и гранаты).

События дополнения «Быстрее, детка!» разворачиваются параллельно основной игре. В Синклере убит лидер движения за гражданские права, расследовавший делишки местного шерифа Бомонта по прозвищу Слим, а остальные активисты на очереди. По мере развития сюжета игроку станут доступны новые машины для гонок по Нью-Бордо и окрестностям, новые костюмы и снаряжение для расправы со Слимом и Маркано.

Покупатели Deluxe-версии игры Mafia III получат обновление «Быстрее, детка!» бесплатно. Отдельная покупка дополнения обойдётся в $9,99.