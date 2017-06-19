Игрожуры PC Gamer проанализировали, каким должен быть ПК, по цене и производительности сравнимый с Xbox One X

На прошлой неделе компания Microsoft представила новую игровую консоль Xbox One X. Детальнее о ней вы можете узнать из соответствующей новости; сейчас, дабы не повторяться, я лишь напомню о ее характеристиках:

Ресурс PC Gamer проанализировал, какая должна быть начинка у компьютера, чтобы по производительности и цене он сравнялся с новоиспеченной консолью от Microsoft.

Процессор

Хотя Xbox One X располагает более быстрым процессором, нежели ее предшественница в лице Xbox One, тем не менее, в плане вычислительной мощности консоль по-прежнему значимо уступает десктопам (журналисты источника презренно назвали консольный CPU «бутылочным горлышком»).

Так, если сравнивать восьмиядерный «Ягуар» c современными решениями от AMD, то его производительность составляет от одной трети до половины мощности новых процессоров серии Ryzen. В случае же Intel все еще печальнее: Microsoft раскошелилась лишь на эквивалент i3.

Видеокарта и оперативная память

Впрочем, ситуацию спасает видеокарта, которая, вне всякого сомнения, является сердцем новой консоли.

Как видно из таблицы в начале статьи, графика в Xbox One X представлена 40 ядрами, работающими на частоте 1172 МГц. При этом для игр доступно в полной мере 9 ГБ оперативной памяти стандарта GDDR5 (оставшиеся 3 ГБ залочены под систему), пропускная способность которой составляет 326 ГБ/с.

Таким образом, заключают игрожуры, Xbox One X примерно на 15% производительнее, чем обычная RX 480, будучи аналогом RX 580, но с большей пропускной способностью за счет большего количества видеопамяти. Что касается решений NVIDIA, то консольный GPU наиболее близок к GeForce GTX 1060, хотя последняя также оснащена меньшим количеством VRAM.

Оптимизация и поддержка 4К



Любопытно, что новая консоль, по заверениям Microsoft, будет поддерживать гейминг в разрешении 4К (хотя на данный момент трудно сказать, касается ли это абсолютно всех будущих тайтлов). Однако той же RX 580 на высокие разрешения точно бы не хватило.

По мнению PC Gamer, этому есть два объяснения:

Во-первых, большой объем оперативной памяти и ее высокая пропускная способность позволяют консоли оперативно обрабатывать картинку высокой четкости.

Во-вторых, стоит учесть, что перед нами — устройство, программное обеспечение и аппаратная начинка которого максимально оптимизированы. Кроме того, благодаря неизменной спецификации, разработчикам нет необходимости загружать игровой код поддержкой самых разнообразных конфигураций.

Можно ли подобрать ПК по цене консоли?

Итак, настало время ответить на главный вопрос: можно ли за $500 (а именно столько будет стоить Xbox One X) собрать ПК, который в плане производительности ничем не уступает консоли? Говоря максимально лаконично, нет.

Но если вы готовы пожертвовать геймингом в разрешении 4К в пользу FHD, то — вполне возможно. PC Gamer полагает, что ПК, по производительности и цене сравнимый с Xbox One X (за исключением поддержки 4К), состоит из следующих комплектующих:

Думается, нужно сказать пару о слов о каждой из них.

Иногда они возвращаются: процессоры легендарной линейки Pentium вновь стали актуальны для игровых платформ.

После презентации чипов Kaby Lake самые значимые изменения обрели именно чипы Pentium. Окромя повышенных рабочих частот, данные модели также получили поддержку технологии Hyper-Threading (HT). Для игр это, без преувеличения, важное усиление.

К тому же, процессор продается по весьма скромной цене: на данный момент за него просят примерно $60. При этом в комплекте с ним идут радиатор и вентилятор, что делает данный CPU наиболее интересным бюджетным игровым решением этого года.

Конечно, важно понимать, что Pentium G4560 по определению не лучший игровой процессор, представленный на рынке: так, он способен заметно замедлить работу высокопроизводительных видеокарт, таких как GTX 1080. Кроме того, этот процессор явно не годится для редактирования видеороликов или организации стримов. Однако в том случае, если пользователь ориентируется на недорогую игровую видеокарту и не намерен рендерить видеоролики, то с нехваткой производительности он не столкнется.

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 (версия с 3 ГБ)



Любопытно, что поначалу PC Gamer намеревались подобрать недорогую видеокарту от AMD, однако из-за бесчисленной армии майнеров криптовалют последние существенно подскочили в цене. В результате, использовать их в бюджетном игровом ПК стало непозволительной роскошью — игрожуры переключились на решения Nvidia.

По мнению PC Gamer, несмотря на меньшее количество видеопамяти, производительность GTX 1060 вполне сопоставима с «графикой» Xbox One X.

Конечно, GTX 1060 — не конкурент компьютерным элитным видеокартам, однако в своей ценовой категории она — неоспоримый лидер, который с легкостью выдает стабильные 60 FPS в 1080р.

Что касается конкретного производителя GTX 1060, то игрожуры рекомендуют обратить внимание на то решение, которое просто наиболее дешевое.

Материнская плата: ASRock B250M Pro4

Как и большинство комплектующих из этого списка, материнская плата ASRock B250M Pro4 также представляет собой весьма бюджетное решение. Тем не менее, в своем ценовом классе оно занимает лидирующие позиции, неся на борту двойной слот M.2, четыре модуля DIMM, порт USB type-C версии 3.0, а также «интеловский» I219-V — и все это заботливо скомпоновано на форм-факторе MicroATX.

Впрочем, взамен придется пожертвовать возможностью разгона, который ограничен скудным скоростным потенциалом находящимся на борту PCIe 3.0 с чипом B250. Для сборки, представленной PC Gamer, это не проблема, однако если вы пожелаете перейти на разогнанный процессор, то данная материнская плата определенно ограничит ваши аппетиты.

Crucial, по мнению игрожуров, сделала себе имя на достойных геймерских RAM, поэтому эти две планки оперативной памяти по 4 ГБ каждая представляют собой хоть и вполне дешевый , но при этом надежный геймерский комплект.

Вместе с тем, стоит отметить, что сегодня на рынке представлено огромное множество решений на базе DDR4-2133 с разницей в цене примерно в $5. Эксперты PC Gamer рекомендуют обращать внимание не только на скорость и объем RAM, но также на ее тайминги.

«Будем откровенны, — пишут игрожуры. — хотя SSD-накопители стоят дороже HDD, по нашему мнению, именно SSD сегодня следует использовать в качестве основного диска любого игрового ПК. К тому же, с нынешними ценами даже одного недорогого твердотельного накопителя вполне хватает для установки нескольких игр одновременно, которые благодаря SSD будут загружаться в разы быстрее».

MX300 — это, как вы уже наверняка догадались, не самый быстрый SSD, представленный на рынке. Однако нехватку производительности он компенсирует ценой и емкостью. Будучи устройством всего за $75, этот 275-гигабайтный SSD одновременно и весьма недорог, и обеспечивает достаточно виртуального места, даже будучи единственным накопителем в бюджетной сборке. Разумеется, всю игровую библиотеку за раз на него установить не получится, но 275 ГБ вполне хватит для нескольких игр. Включая ОС, конечно же.

Кроме этого, MX300 представлен в форм-факторе M.2. Хотя это никоим образом не сказывается на производительности, тем не менее, это означает, что нам потребуется меньше проводов — что особенно кстати, учитывая небольшие размеры представленного ниже корпуса, который игрожуры решили взять для своего бюджетного ПК.

(К слову, если 275 ГБ вам будет точно недостаточно, то можно присмотреться и к HDD. За $50 сегодня вполне реально «урвать» жесткий диск объемом 500 ГБ, например, WD Blue WD5000AZLX).

Блок питания — неотъемлемый компонент любого компьютера, и данная модель производства EVGA представляет собой «идеальный компромисс» между стоимостью и возможностями. Помимо этого, 80+ Bronze энергоэффективна, а 450 ватт — более чем достаточно для бюджетного игрового ПК.

Выбор корпуса — дело сугубо субъективное, не ограничивающееся одной только функциональностью (эстетика здесь не менее важна).

«Но если вы не можете решиться, то мы рекомендуем взять Fractal Design Core 1100», — добавляют игрожуры.

Несмотря на компактные габариты, корпуса Core 1100, выполненного в форм-факторе mATX, вполне хватит для размещения в нем вышеупомянутой «материнки» ASRock B250M Pro4, а также двух накопителей формата формата 3,5″ или трех накопителей формата 2,5″.

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В качестве дополнения стоит отметить, что на передней панели корпуса расположены разъемы для наушников и микрофона, а также порты USB 3.0 и USB 2.0. Комплект поставки также весьма щедр: в него входит 120-милиметровый вентилятор, вращающийся на скорости 1200 оборотов в минуту, а также пылевые фильтры для передней панели.

Габариты корпуса (Ш x В x Г): 175 x 358 x 410 мм, масса — 4,6 кг.

Итого

Итого специалисты PC Gamer сумели уложиться в ~$550. Неплохо, как для ограниченного в бюджете игрового ПК. «Но как же операционная система?», — возможно, возникнет у вас вопрос.

Операционная система

По словам игрожуров, они решили не приплюсовывать к цене компьютера стоимость Windows, поскольку в данном случае доплата вполне оправдана — полнофункциональная компьютерная ОС без преувеличения во много раз лучше закрытой консольной экосистемы.

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Xbox One X, заключают игрожуры, — впечатляюще мощная игровая система, выполненная в компактном форм-факторе. Ее GPU составляет конкуренцию многим современным компьютерным видеокартам. При этом слабое место консоли — это весьма медлительный процессор. Однако за счет оптимизации все ее аппаратные недостатки, можно не сомневаться, будут максимально нивелированы.

Собрать полноценный десктоп, соответствующий Xbox One X по цене и производительности, практически нереально. Однако если вы готовы пожертвовать поддержкой разрешения 4К, то сделать это вполне возможно.

Вместе с тем, компьютеры, хотя и более дороги, предлагают больше преимуществ. Во-первых, их можно апгрейдить, а не выкидывать на свалку с течением времени. Во-вторых, они представляют собой более универсальную и многофункциональную систему, заточенную не только под игры, но и под другие задачи.

Именно поэтому делать какие-либо однозначные выводы на этом поприще очень трудно (все зависит от конкретных задач, который пользователь хочет решить с приобретением устройства). Окончательный выбор, как и прежде, остается за вами.

Источник: PC Gamer (1, 2)