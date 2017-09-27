Новый «Терминатор» с Арнольдом Шварценеггером и Линдой Хэмилтон выйдет 25 июля 2019 года

Джеймс Кэмерон официально объявил дату премьеры нового «Терминатора» — пока неназванный фильм, который станет прямым продолжением картины «Терминатор 2: Судный день» и началом новой трилогии, появится в кинотеатрах 25 июля 2019 года.

Фанаты уже называют будущую картину «настоящей третьей частью франшизы», которая заставит забыть как страшный сон «Терминатор 3: Восстание машин» (а также Terminator Salvation (2009) и «Terminator Genisys» (2015)) и имеют на это все основания. Ведь в новом терминаторе к своим ролям вернутся легендарные Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон, тогда как снявший две самые сильные первые части саги Джеймс Кэмерон займет место продюсера. Отметим, что этот фильм станет первым проектом после 1991 года, который соберет вместе эту классическую троицу.

Напомним, что действие новой части будет развиваться спустя несколько десятков лет после событий «Терминатор 2: Судный день», чтобы вписать в сюжет заметно постаревших героев (Линде Хэмилтон уже 60 лет, а Арнольду Шварценеггеру — 70 лет). Одним из центральных персонажей станет молодая 18-летняя девушка, а также целый ряд новых героев «из будущего и настоящего», так что задачей «старых добрых» Сары Коннор и Терминатора станет достойная передача эстафеты новичкам.

Как мы уже отмечали, режиссерское кресло займет известный по «Дэдпулу» Тим Миллер, а сценарий напишет целая группа авторов в составе Дэвида Гойера (Blade, Batman), Чарльза Игли (Dark Angel) и Джоша Фридмана (The Sarah Connor Chronicles). Непосредственными съемками займется студия Skydance, за прокат будут отвечать Paramount Pictures и 20th Century Fox.

Источник: Variety