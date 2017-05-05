Илон Маск: будущее, которое мы строим (и бурим)

Как известно, в конце апреля Илон Маск принял участие в конференции TED, в которой рассказал о планах по бурению автомобильных тоннелей.

Его интервью в оригинале:

«Но зачем об этом писать сейчас?», — возможно, спросите вы.

А дело в том, что буквально только что студия переводов Vert Dider опубликовала видеоролик, в котором перевела и переозвучила это интервью.

Учитывая, что сегодня пятница, думаю, сейчас самое время посмотреть полное выступление Маска на TED (если вы, конечно, не сделали этого ранее), не отвлекаясь на чтение субтитров. 😉