Илон Маск: будущее, которое мы строим (и бурим)
Как известно, в конце апреля Илон Маск принял участие в конференции TED, в которой рассказал о планах по бурению автомобильных тоннелей.
Его интервью в оригинале:
«Но зачем об этом писать сейчас?», — возможно, спросите вы.
А дело в том, что буквально только что студия переводов Vert Dider опубликовала видеоролик, в котором перевела и переозвучила это интервью.
Учитывая, что сегодня пятница, думаю, сейчас самое время посмотреть полное выступление Маска на TED (если вы, конечно, не сделали этого ранее), не отвлекаясь на чтение субтитров. 😉