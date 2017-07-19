Илон Маск отказался от идеи размещать солнечные панели на крышах автомобилей

В ноябре прошлого года небезызвестный предпринимать Илон Маск сообщил в своем Twitter, что на предстоящем электрокаре Tesla Model 3 будут установлены солнечные панели. Однако с тех пор американский миллиардер о них не вспоминал.

На днях Маск посетил Ассоциацию национальных губернаторов. Во время своего выступления он вновь умолчал о солнечных панелях на Model 3, но затем журналисты припомнили ему его слова.

Ответ Маска, увы, не обнадежил. Предприниматель отметил, что он отказался от этой идеи, поскольку она непрактична и представляет собой слишком сложное инженерное решение.

«Я реально задумывался над этим и дал поручение своей команде. Осуществимо ли это технически? Да — концептуально солнечные панели должны выдвигаться из багажника, словно подвижная крыша у кабриолета. Если вы будете находиться под солнцем целый день, система солнечных панелей сумеет добавить к пробегу дополнительных 20-30 миль (32-48 км). С практической точки зрения, оно того явно не стоит».

Источник: futurism