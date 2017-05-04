Илон Маск передумал выпускать электрический микроавтобус Tesla, так как “в этом нет смысла”

Илон Маск передумал выпускать электрический микроавтобус Tesla, так как “в этом нет смысла”

Илон Маск славится своими намеками, которыми он готов поделиться не только во время официальных мероприятий, но и в социальных сетях, когда на серийного предпринимателя находят периоды откровения. В итоге некоторые намеки в итоге трансформируются в реальные продукты (грузовки, тоннели и т.д.), а от некоторых приходится отказываться.

В качестве примера второго варианта развития событий можно привести планы Tesla выпустить электрический микроавтобус. Прошлым летом во время представления второй части “мастерплана” Илон Маск собственноручно поведал, что в компании разрабатывают проекты микроавтобуса и грузовика, пообещав представить обе новинки к середине 2017 года. Более того, назывались такие подробности, как платформа Model X и дизайн в стиле классического Volkswagen Transporter.

Как известно, грузовик уже существует в виде реального прототипа, сам Илон успел на нем прокатиться, сообщив, что управляется он так же легко и непринужденно, как легковушка, а вот на микроавтобусе по всей видимости поставлен крест.

И основной причиной отказа от проекта стали те самые тоннели, которые The Boring Company собирается прокопать под Лос-Анджелесом. Якобы именно этот способ передвижения, а не вместительные микравтобусы на классических дорогах смогут ускорить передвижение пассажиров в крупных городах.

“Я не знаю, имеет ли смысл создавать микроавтобус в условиях, когда вокруг будут присутствовать множество автономных автомобилей. Если использовать такой автомобиль будет дешевле, чем купить билет на автобус, то почему бы так и не поступить?

Более того, я уверен, что проблемы пробок можно полностью устранить с помощью тоннелей” – ответил Илон Маск на вопрос журналиста о судьбе анонсированного проекта электрического микроавтобуса.

Также Илон Маск отметил, что автомобиль повышенной вместимости (на 10-12 мест), наподобие Tesla Model X или чего-то подобного, может иметь гораздо больше смысла, чем классический микроавтобус.

Эта фраза выглядит весьма странно, так как изначально предполагалось, что это самое “нечто повышенной вместимости на основе Model X” и окажется микроавтобусом Tesla. А если учесть, что недавно в компании рассказали, что будущая Model Y получит «совершенно иную платформу», а не ту, что использует предназначенный для широкой аудитории электромобиль Tesla Model 3, то это может свидетельствовать о довольно заметном изменении планов компании.

Источник: The Verge

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