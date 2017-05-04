Илон Маск передумал выпускать электрический микроавтобус Tesla, так как “в этом нет смысла”

Илон Маск славится своими намеками, которыми он готов поделиться не только во время официальных мероприятий, но и в социальных сетях, когда на серийного предпринимателя находят периоды откровения. В итоге некоторые намеки в итоге трансформируются в реальные продукты (грузовки, тоннели и т.д.), а от некоторых приходится отказываться.

В качестве примера второго варианта развития событий можно привести планы Tesla выпустить электрический микроавтобус. Прошлым летом во время представления второй части “мастерплана” Илон Маск собственноручно поведал, что в компании разрабатывают проекты микроавтобуса и грузовика, пообещав представить обе новинки к середине 2017 года. Более того, назывались такие подробности, как платформа Model X и дизайн в стиле классического Volkswagen Transporter.

Как известно, грузовик уже существует в виде реального прототипа, сам Илон успел на нем прокатиться, сообщив, что управляется он так же легко и непринужденно, как легковушка, а вот на микроавтобусе по всей видимости поставлен крест.

И основной причиной отказа от проекта стали те самые тоннели, которые The Boring Company собирается прокопать под Лос-Анджелесом. Якобы именно этот способ передвижения, а не вместительные микравтобусы на классических дорогах смогут ускорить передвижение пассажиров в крупных городах.

“Я не знаю, имеет ли смысл создавать микроавтобус в условиях, когда вокруг будут присутствовать множество автономных автомобилей. Если использовать такой автомобиль будет дешевле, чем купить билет на автобус, то почему бы так и не поступить? Более того, я уверен, что проблемы пробок можно полностью устранить с помощью тоннелей” – ответил Илон Маск на вопрос журналиста о судьбе анонсированного проекта электрического микроавтобуса.

Также Илон Маск отметил, что автомобиль повышенной вместимости (на 10-12 мест), наподобие Tesla Model X или чего-то подобного, может иметь гораздо больше смысла, чем классический микроавтобус.

Эта фраза выглядит весьма странно, так как изначально предполагалось, что это самое “нечто повышенной вместимости на основе Model X” и окажется микроавтобусом Tesla. А если учесть, что недавно в компании рассказали, что будущая Model Y получит «совершенно иную платформу», а не ту, что использует предназначенный для широкой аудитории электромобиль Tesla Model 3, то это может свидетельствовать о довольно заметном изменении планов компании.

Источник: The Verge