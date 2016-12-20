IMDb назвал лучшие фильмы и сериалы 2016 года

С тех пор, как мы опубликовали подборку лучших актеров и субъективный топ фильмов от основателя ресурса IMDb Кола Нидхэма, на этом киноманском сайте появился еще целый ряд новых рейтингов. В частности, представители ресурса определились с лучшими фильмами и сериалами уходящего 2016 года, а мы в свою очередь просто не можем не поделиться с вами этими двумя списками.

Сразу отметим, что понятие «лучший» не определялось по пользовательскому рейтингу или сборам в кинотеатрах. Место в Топ 10 досталось тем фильмам и сериалам, страницы которых чаще других посещала аудитория IMDb. Учитывались как веб-посетители, так и пользователи мобильной версии ресурса, общее количество которых составляет порядка 250 млн уникальных пользователей в месяц.

Итак, список лучших фильмов с самыми посещаемыми страницами выглядит следующим образом (для интереса в скобках мы указали тот самый рейтинг IMDb):

«Отряд самоубийц» / Suicide Squad (6,4) «Первый мститель: Противостояние» / Captain America: Civil War (8,0) «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» / Batman v Superman: Dawn of Justice (6,8) «Дэдпул» / Deadpool (8,1) «Люди Икс: Апокалипсис» / X-Men: Apocalypse (7,1) «Книга джунглей» / The Jungle Book (7,6) «Великолепная семерка» / The Magnificent Seven (7,0) «Охотники за привидениями» / Ghostbusters (5,4) «Варкрафт» / Warcraft (7,0) «Тарзан. Легенда» / The Legend of Tarzan (6,3)

Как видим, наиболее заинтересовавший посетителей сайта фильм «Отряд самоубийц» набрал не самую высокую оценку 6,4, более того, в Топ 10 попала картина с достаточно низкой оценкой 5,4 (да, мы об «Охотниках за привидениями»).

Подход к рейтингу сериалов ровно такой же — в топ попали шоу, которыми наиболее активно интересовалась аудитория IMDb:

Игра престолов / Game of Thrones (9,5) Очень странные дела / Stranger Things (9,0) Ходячие мертвецы / The Walking Dead (8,6) Западный мир / Westworld (9,2) Американская история ужасов / American Horror Story (8,1) Флэш / The Flash (8,2) Мистер Робот / Mr. Robot (8,7) Оранжевый — хит сезона / Orange Is the New Black (8,3) Викинги / Vikings (8,6) Сорвиголова / Daredevil (8,8)

Однако ситуация с оценками здесь более ровная, «худший из лучших» не опустился ниже восьмерки, да и в целом топ сериалов выглядит более ровно по сравнению с фильмами — сюда попал и неожиданный прорыв «Очень странные дела» и запутанный «Западный мир» и популярная в среде гиков «Игра престолов».

Источник: IMDb