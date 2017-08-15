Infiniti Prototype 9 — гоночный электромобиль в ретро-стиле с максимальной скоростью 170 км/ч и «запасом хода» 20 минут

Когда мы говорим об электромобилях с открытыми колесами, то на ум обычно приходят болиды Formula E и ретро-автомобили таких производителей, как Morgan. Однако в этот раз электрическим спортивным прототипом в стиле гоночных автомобилей сороковых годов прошлого века порадовала японская Infiniti, основанная в 1989 году.

Модель Infiniti Prototype 9 собрана специально для участия в американском конкурсе Pebble Beach Concours d’Elegance. Свое название протип получил благодаря тому, что девятка в японском языке произносится как “kyuu”, что созвучно символу Q, который традиционно используется для обозначения моделей бренда Infiniti. Автором проекта выступил бывший главный дизайнер Infiniti Альфонсо Албаиса.

Одноместный болид построен на пространственной раме со стальными кузовными элементами, его общий вес составляет 890 кг. Единственный электродвигатель над задней осью мощностью 148 л.с. (120 кВт) и с крутящим моментом 320 Нм позволяет разгоняться до 170 км/ч, набирая первые 100 км/ч за 5,5 секунд.

По данным создателей, аккумулятор электромобиля емкостью 30 кВтч способен продержаться в гоночном режиме всего порядка 20 минут (запас хода разработчики не указали, но с учетом максимальной скорости в 170 км/ч он будет составлять примерно 50 км). Планов на серийное производство Infiniti Prototype 9 у компании нет, однако какие-то наработки наверняка будут использоваться в будущих электромобилях бренда.

Источник: Infiniti