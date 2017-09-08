Институт Рузвельта: введение БОД ускорит развитие американской экономики

Безусловные выплаты жителям США в размере $12 000 в год повысят ВВП страны на $2,5 трлн. К такому выводу пришли аналитики Института Рузвельта, проанализировавшие несколько сценариев введения БОД в США.

Как сообщается, эксперты изучили экономические последствия введения ежемесячных пособий всем взрослым в размере $500 и $1000, а также ежемесячных пособий детям в размере $250.

Собрать средства на выплату БОДа эксперты предложили за счет увеличения федерального долга. Но даже при условии увеличения долга, утверждают специалисты, экономика США будет расти, причем при внедрении любого из трех сценариев выплат.

При этом ученые пришли к выводу, что максимальная сумма выплат — $1000 в месяц, или $12 000 в год — будет наиболее эффективной. В течение восьми лет выплата пособий приведет к росту экономики на 12,6%-13,1%. Таким образом, ВВП Америки вырастет на $2,5 трлн.

При составлении прогноза исследователи Института Рузвельта опирались на предположение, что получатели БОД продолжат работать. Отметим, что предыдущие исследования безусловных выплат подтвердили, что люди не бросают работу после получения пособий. Так, мета-анализ проведенных экспериментов по выплате отрицательного подоходного налога в США и Канаде, включая выплаты жителям Аляски в размере от $1000 до $2000, показали, что большая часть получателей выплат продолжают работать. «То, что все эти эксперименты дают довольно похожие результаты, очень вдохновляет. В принципе, мы не можем ожидать, что одна и та же политика будет иметь тот же эффект везде и во всех странах, но в исследованиях мы видим очень похожие эффекты», — говорит Маринеску, один из со-авторов мета-анализа. Как известно, Аляска начала выплачивать отрицательный подоходный налог населению в 1982 году, и в 2016 году количество его получателей достигло 660 000 человек. Когда команда Маринеску сравнила уровень занятости населения на Аляске с показателями по другим штатам, между ними не было обнаружено какой-либо существенной разницы. Вместе с тем, исследователи обнаружили увеличение в потреблении — жители Аляски тратят на свои покупки больше денег, чем жители других американских штатов. Кроме этого, исследователи также зафиксировали улучшение показателей по образованию и психологическому здоровью населения, а также снижение зависимости от алкоголя и марихуаны. Почему безусловные выплаты способствуют росту экономики По словам экспертов Института Рузвельта, выплата пособий стимулирует спрос на рынке — и как следствие, люди начинают больше тратить. «Чем больше размер БОД, тем больше вырастает совокупный спрос и экономика в целом», — говорится в отчете. Впрочем, на практике данный тезис пока не доказан. Тем не менее, другие экономические исследования ему не противоречат. Так, по подсчетам Джона Макартура, старшего научного сотрудника Брукингского института, не менее 66 развивающихся стран, включая Индию, Индонезию и Бразилию, могли бы полностью устранить крайнюю нищету уже сегодня — за счет безусловного основного дохода, который обойдется им лишь в 1% ВВП. «Не существует „серебряных пуль“ в борьбе с крайней нищетой, но прямые денежные выплаты показали себя мощным оружием. Все большее количество стран сегодня может ввести их за свой собственный счет, не обращаясь за помощью к другим государствам», — заключает Макартур.

В то же время 25 развивающихся странах введение БОД потребует от 1 до 5% ВВП, а еще в 31 стране, например, в Бангладеш, на это придется потратить не менее 5% ВВП. В последних двух случаях введение безусловных выплат, скорее всего, будет невозможным без иностранной поддержки, так как доходы бюджета слишком малы и должны направляться на более важные вещи — образование, здравоохранение, дороги, уточняет Макартур.

Источники: Business Insider, hightech.fm (1; 2; 3)