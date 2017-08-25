iPhone 8 заметили в кармане Тима Кука, а также узнали, что смартфон получит хранилище на 64, 256 или 512 ГБ и ценник от $999 и выше

Традиционная осенняя презентация новых смартфонов Apple и умных часов Apple Watch 3 все ближе, поэтому количество разнообразных утечек растет, а их достоверность увеличивается. За последние дни в сети появилось сразу несколько интересных новостей о будущих моделях iPhone, которыми мы и спешим с вами поделиться.

Самые внимательные фанаты Apple смогли рассмотрели iPhone 8 сквозь карман Тима Кука, на фотографии, которой глава Apple поделился в собственном твиттере. По их мнению, габариты смартфона нетипичны ни для iPhone 7, ни для iPhone 7 Plus, а значит это точно iPhone 8.

Источник из цепочки поставок опубликовал фотографию носителя данных Sandisk на 64 ГБ, который по его словам будет использоваться в новом смартфоне iPhone 8. При этом он уточнил, что чипы на 64 ГБ и 256 ГБ будут выпускаться компаниями Sandisk и Toshiba, а производство флеш-памяти на 512 ГБ отдали производителям Samsung и Hynix.

Источник утверждает, что все три носителя предназначены для премиум-смартфона iPhone 8, который в итоге получит три модификации — на 64, 256 и 512 ГБ, что вдвое выше текущей линейки на 32, 128 и 256 ГБ.

Следующая новость связана с объемом оперативной памяти. По данным известного аналитика KGI Securities Минг-Чи Куо только модель Apple iPhone 7s будет довольствоваться 2 ГБ ОЗУ, тогда как более крупный iPhone 7s Plus и премиальный iPhone 8 получат по 3 ГБ оперативной памяти, при этом новые чипы будут на 10-15% быстрее, чем использованные в прошлогодних моделях.

И, наконец, сразу несколько источников получили сведения о том, что стоимость премиальной версии iPhone 8 будет стартовать с отметки $999 — именно во столько в Apple оценили базовую версию с 64 ГБ памяти, соответственно, версия на 256 ГБ может стоить $1099, а на 512 ГБ — $1199 или еще дороже.

Напомним, что анонс новых iPhone ожидается 12 сентября, сбор предзаказов — 15 сентября и реальное начало продаж — 22 сентября текущего года.

Источник: PhoneArena