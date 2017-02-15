Искусственный интеллект помог британским властям в расследовании коррупции в Rolls-Royce

Британский стартап в сфере искусственного интеллекта помог Службе по борьбе с крупными финансовыми махинациями Великобритании (SFO) расследовать факты мошенничества и коррупции в технологическом концерне Rolls-Royce. Об этом сообщает The Financial Times.

Стартап Ravn разработал робота ACE, который способен анализировать, упорядочивать и резюмировать документы по принципу работы живого следователя. При этом он делает это быстрее и качественнее, исключая ошибки, вызванные человеческим фактором.

В государственных органах разработка наподобие ACE была использована впервые.

Сообщается, что алгоритм позволил расследовать дело «в разы быстрее», чем если бы материалы обрабатывались вручную. Прежде всего, программа на основе машинного обучения помогла следователям сортировкой документов по категориям «привилегированные» и «непривилегированные». Также робот сортировал документы в зависимости от их конфиденциальности.

В целом, ACE помог семерым следователям обработать 30 млн документов — по 600 000 в день.

«Если нам нужно собрать номера паспортов всех 10 000 сотрудников, то ИИ выполнит работу автоматически, даже если у нас есть только сканы паспортов. Человеку пришлось бы выписывать номера вручную», — рассказал глава Ravn Дэвид Ламсден.

Как уточнили в ведомстве, у людей на одну только сортировку ушло бы несколько месяцев.

К слову, в результате расследования холдингу Rolls-Royce предъявили обвинения в подкупе и коррупции с участием посредников на зарубежных рынках. Для урегулирования коррупционного скандала компания должна выплатить $800 млн.

Сейчас SFO рассматривает возможность применения системы от Ravn в других расследованиях.

Источники: 1, 2