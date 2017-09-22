Испытания Apple iPhone 8 на прочность показали, что его можно поцарапать, но нельзя согнуть [видео]

Как и было запланировано, сегодня вовремя оставившие предзаказ пользователи начали получать свои смартфоны Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus. В рядах первых счастливчиков оказался и автор youtube-канала JerryRigEverything, который провел над испытуемым привычную серию испытаний на устойчивость к царапинам и механическим нагрузкам.

Дизайн у нового iPhone 8 практически идентичен предшественнику, только вместо алюминиевой задней спинки разработчики использовали стекло. Экран удалось поцарапать только инструментом с шестым уровнем твердости, что по словам блогера аналогично результатам предшественника iPhone 7. Заднюю стенку он попробовал на устойчивость к царапинам с помощью канцелярского ножа, но спинка оказалась достаточно прочной, а вот с металлических боковин краска слетает довольно легко.

А вот объектив камеры, несмотря на то, что Apple использует защиту в виде сапфирового стекла, оказалось так же легко поцарапать инструментом №6, хотя по шкале твердости сапфир должен находиться на восьмом-девятом уровне. Также Джерри не понравилось, что стекло объектива выступает над поверхностью не только корпуса, но и самой «выпуклости» камеры, так что его довольно легко не только поцарапать, но и повредить боковым ударом.

Ну, и самое главное — тест на изгиб. Новый Apple iPhone 8 оказался практически «несгибаемым» несмотря на минимальное количество металла, хотя его предшественник iPhone 7 год назад согнулся гораздо охотнее:

Источник: JerryRigEverything