Исследование-опрос: автоматизация может создать больше рабочих мест в финансовой сфере, чем уничтожить

Несмотря на многочисленные опасения, что автоматизация лишит всех нас рабочих мест, новое исследование-опрос, в котором приняло участие 160 финансовых директоров из Австралии, показало, что, по крайней мере, в финансовой сфере автоматизация может создать больше рабочих мест, чем уничтожить.

Согласно исследованию, проведенному рекрутинговым агентством Robert Half, 46% респондентов планируют увеличить численность штатного персонала, чтобы провести автоматизацию в своей компании в течение года, а 36% собираются для этого нанять временных или контрактных сотрудников. Кроме того, подавляющее большинство опрошенных (86%) согласны с тем, что автоматизация приведет к изменению требуемого от людей набора навыков, а не к устранению рабочих мест как таковых.

«Растущая автоматизация в австралийских компаниях связана не с разрушением рабочих мест, а скорее с адаптацией к новым вызовам, что в свою очередь приводит к новым возможностям, — говорит Дэвид Джонс, старший управляющий директор Robert Half Asia Pacific. — В частности, ускорится скорость принятия решений, снизятся риск ошибок и рутинный стресс, связанный с кропотливыми управленческими задачами. Благодаря этому компании, которые используют автоматизацию, получат неоспоримые преимущества».

Если верить исследованию, в ближайшем будущем успех в сфере финансов будут гарантировать такие навыки, как решение проблем, наличие коммерческой хватки, умение мыслить стратегически и находить общий язык с другими людьми.



Напоследок отметим, что 88% респондентов полагают, что функция сбора данных будет полностью автоматизирована в течение трех лет. Помимо этого, по их мнению, также будут автоматизированы такие рутинные операции, как выставление счетов (85%), составление финансовой отчетности (84%), ввод данных (77%) и управление кредиторской задолженностью (77%).

«Специалистам в области финансов необходимо будет развивать навыки, которые дополняют и используют возможности автоматизации. Просто взять и отдать часть функций роботам не получится, — говорит Джонс. — Современные технологии потребуют дополнительных хорошо отработанных навыков, таких как расширенный анализ данных, навыки интерпретации информации и принятия решений».

Источники: zdnet, hightech.fm