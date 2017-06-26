IT-эксперты: умение анализировать данные — самый востребованный навык ближайшего будущего

Джек Ма, основатель китайского интернет-гиганта Alibaba, которого мы только недавно упоминали, сделал еще одно довольно интересное заявление. Ма высказал мнение, что прямо сейчас мир стоит на пороге серьезных перемен. В течение следующих 30 лет, искусственный интеллект будет знать гораздо больше людей, в связи с чем число рабочих мест существенно сократится.

«Мир готовится к новому технологическому витку. — говорит Ма. — Те, кто продолжит идти с прогрессом нога в ногу, — те обогатятся; станут успешными. Однако будущее тех, кто позволит себе остаться за технологическим бортом, будет весьма болезненным».

При этом миллиардер уточняет, что в основе новой быстрорастущей технологической волны лежат данные. Таким образом, прогнозирует предприниматель, навыки, связанные с умением анализировать информацию, уже в ближайшее время станут чрезвычайно ценными на рынке труда.

«Мир постепенно превращается в набор данных, — утверждает Ма. — Начинается период информатизации всего и вся».

Также Ма поведал о том, что Alibaba хранит неимоверное количество данных о своих пользователях. Эти залежи информации, объясняет Ма, и позволили ему осознать, как будет меняться мир в ближайшие десятилетия.

«Данные будут играть очень важную роль в жизни каждого из нас. — полагает Ма. — Как только концепция «интернета вещей» станет реальностью, люди попытаются соединить абсолютно все».

Впрочем, Ма — отнюдь не единственный бизнесмен, подчеркнувший нарастающую важность умения анализировать данные. Так, глава Tesla и SpaceX Илон Маск работает над проектом Neuralink, который позволит напрямую соединить человеческий мозг и компьютер. Со слов американского предпринимателя, благодаря нейроинтерфейсам люди смогут обрабатывать информацию гораздо быстрее.

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс полагает, что анализ так называемой big data коренным образом изменит глобальную систему здравоохранения: люди научатся предотвращать развитие самых различных болезней.

Кроме того, Эрик Шмидт, исполнительный директор консорциума Alphabet, материнской компании Google, заявил, что умению анализировать данные сегодня нужно обучать всех подряд, поскольку эти знания уже совсем скоро потребуются буквально каждому специалисту.

«Под умением анализировать данные, — сказал Шмидт, — я подразумеваю базовые знания о принципах статистики, о том, как люди приходят к тем или иным выводам на основе имеющейся информации».

«Я думаю, что базовое понимание, что такое дата-аналитика, станет очень востребованным уже совсем скоро, — добавил ТОП-менеджер Alphabet. — Ведь именно в эту сторону мир движется на наших глазах».

Источник: CNBC