«It’s Alive!»: в Калифорнии сняли на видео электромобиль Tesla Model 3, спокойно разъезжающий вдоль тестовой трассы SpaceX Hyperloop

Прошел почти год с тех пор, как был представлен самый доступный электромобиль в модельной линейке компании Tesla, однако Model 3 так и не появился в магазинах дилеров, так что даже жители США пока не могут «пощупать» новинку. Именно поэтому даже минимальное появление нового электромобиля на публике вызывает неоправданно экзальтированную реакцию со стороны фанатов бренда.

Так, на днях продавцам магазина Unplugged Performance в Калифорнии удалось снять короткий 15-секундный ролик, на котором серебристая Tesla Model 3 просто проезжает по дороге параллельно тестовой трассе SpaceX Hyperloop. И это событие удостоилось отдельной новости на сайте The Verge с ремаркой: «Да, это не самое впечатляющее видео в мире, но это же Tesla Model 3!».

Публикация от Unplugged Performance (@unpluggedperformance) Мар 9 2017 в 2:55 PST

Ранее сообщалось о том, что производство седана Tesla Model 3 начнется в июле текущего года с постепенным наращиванием темпов и выходом на максимальные мощности в сентябре (с 5 тыс. до 10 тыс. автомобилей в неделю). Прежде чем начать массовое производство электромобилей Model 3, компании еще предстоит провести соответствующие подготовительные работы на собственном заводе во Фримонте, где и будут собираться автомобили.

Источник: The Verge