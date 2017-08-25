Из-за санкций против Крыма ЕА не продает цифровые копии новых игр на всей территории Украины

Относительно недавно из украинской версии онлайн-магазина PlayStation Store исчезли все новые игры одного из крупнейших издателей в мире Electronic Arts (ЕА).

Когда украинские пользователи обратились в службу поддержки ЕА, чтобы выяснить причину, представитель американской компании объяснил все действующими санкциями США, связанными с агрессией России и аннексией Крыма. Если быть точным, представитель ЕА посоветовал украинцам, проживающим на материковой части Украины, покупать игры компании в местных магазинах. То есть, речь идет о физических копиях игр. Таким образом, ЕА сознательно лишила всех украинцев возможности предзаказа/покупки игр в работающих на территории страны магазинах цифровой дистрибуции игр.

Что интересно, в том же украинском PlayStation Store по-прежнему продаются старые игры ЕА вроде FIFA 17, но новых Battlefront 2 и FIFA 18 уже нет хотя в начале лета еще были.

Сложно сказать, почему ЕА избрала именно такой неоднозначный подход – возможно так им было проще выполнить требование властей или таким образом компания решила перестраховаться.

Отметим, что в прошлом еще до своей продажи Fitbit аналогичным образом поступил производитель умных часов Pebble, удалив фирменное приложение из украинского Google Play, сославшись на санкции США.

Источник: answers.ea.com