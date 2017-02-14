Издательство CD Projekt стало одним из крупнейших предприятий Польши

Польское издательство CD Projekt, существующее с 2002 года, — одна из немногих игровых компаний, которая делает ставку не на количество, а на качество. В ее досье находится лишь одна трилогия «Ведьмака», также она владеет сервисом цифровой дистрибуции GOG. По меркам современных гигантов игровой индустрии, это — мизер. Но, несмотря на свою относительную непритязательность, по финансовым показателям за прошлый год CD Projekt стала одним из успешнейших предприятий Польши.

В течение последних пяти лет стоимость акций компании выросла на ошеломляющие 1200%. Если в 2015 цена одной акции CD Projekt составляла 17 злотых ($4,18), то сегодня за одну акцию предлагают уже 70 злотых ($17,2).

Таким образом, по подсчетам экспертов, суммарная рыночная капитализация польского издателя на сегодняшний день составляет свыше $1,6 млрд — это почетное 15 место среди крупнейших предприятий Польши.

Примечательно, что CD Projekt оставила позади местный энергетический холдинг Tauron Polska Energia SA, занимающийся электро- и тепло- генерациями, добычей и продажей угля, на который работают 25 000 человек. Впечатляет, не правда ли?

Что касается общемирового игрового рынка, то CD Project удалось обогнать Capcom, чья рыночная капитализация оценивается в $1,38 млрд. Но это далеко не предел: по прогнозам аналитиков, если находящаяся сейчас в разработке игра Cyberpunk 2077 станет столь же успешной, как The Witcher 3, то за несколько лет CD Project сможет догнать своего теперешнего ближайшего соперника в лице Square Enix. Отметим, что рыночная капитализация последнего ныне оценивается в $3,52 млрд.

Источник: PCGamer