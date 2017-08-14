К 2025 году Skoda выпустит на рынок сразу четыре электромобиля, включая пару кроссоверов, бюджетный хэтчбек Felicia E и спорткупе 110R

Издание Auto Express выяснило целый ряд новых подробностей о будущей линейке электромобилей компании Skoda. В частности, журналистам стало известно, что первый электрический хэтчбек бренда получит классичекое имя Felicia E, а уже к 2025 году в модельном ряду чешской компании будет сразу четыре разноплановых электромобиля.

Как и ожидалось, первым Skoda запустит в серию подключаемый гибрид Superb и электрическую версию компактного городского автомобиля Citigo. Это должно произойти уже через два года, в 2019 году. Далее в серию должен пойти электромобиль в формате кроссовера на основе концепта Vision E. Данная модель интересна тем, что будет одним из первых электромобилей, построенных на новой платформе MEB материнской компании Volkswagen AG.

Купеобразный кроссовер Skoda Vision E длиной 4,6 м займет нишу между существующими моделями Karoq и Kodiaq и получит пару электродвигателей суммарной мощностью около 300 л.с., а также запас хода в районе 500 км (310 миль). При этом данный электромобиль должен получить ценник на уровне $52 тыс. (£40 тыс.). Ориентировочный срок выхода модели на рынок — 2020 год.

Данный электромобиль от Skoda еще не получил официальное имя, однако придерживаясь логики, при которой чехи используют символ Q в конце обозначения своих большие купе и помня об уже зарегистрированных именах, можно предположить, что это будет Amiq, Eliaq или Anuq. Предполагается, что собирать этот электромобиль будут на фабрике VW Group в Братиславе (Словакия).

Для более экономных покупателей Skoda подготовит бюджетный хэтчбек Felicia E, который по сути станет чешской версией базового электромобиля Volkswagen I.D. Новинка получит единственный электродвигатель над задней осью мощностью 168 л.с., при этому покупателям будет предлагаться как минимум два варианта с различным объемом батарей и соответственно ценником.

Размеры этой модели будут примерно совпадать с Rapid Spaceback, то есть Felicia E окажется немного меньше, чем Octavia. Однако с учетом того, что платформа MEB изначально рассчитана под электромобиля, полезное пространство салона будет соответствовать более крупной модели Superb. Так как Volkswagen упоминала, что стоимость модели I.D. будет стартовать с отметки $33,7 тыс. (£26 тыс.), то можно рассчитывать, что Skoda Felicia E получит еще более доступный ценник на уровне $31,1 тыс. (£24 тыс.).

И, наконец, еще две электрические модели от Skoda должны выйти на рынок в первой половине следующего десятилетия, то есть до 2025 года включительно. Это будет компактный кроссовер, аналогичный по размерам модели Karoq и спорткупе с двумя электродвигателями суммарной мощностью порядка 300 л.с. и запасом хода в 500 км (~ 300 миль), вдохновленное классической моделью 110R из 70-х годов прошлого века.

Интересно, что бренд собирается начать продажи данной модели с Китая, где Skoda не воспринимается, как доступный аналог Volkswagen, что позволит установить достаточно высокий ценник.

Источник: Auto Express