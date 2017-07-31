К чему может привести технологическая секс-революция
Виртуальная реальность и роботы могут полностью изменить представление человечества о сексуальных отношениях. Не исключено, что в будущем люди больше не будут нужны друг другу в интимном плане, а секс заменят отношения с виртуальными партнерами, полагают эксперты.
В середине XX века свыше половины всех браков организовывались родителями молодых (в Индии — 95%), а средний возраст вступления в официальные отношения составлял 23 года для жениха и 20 лет для невесты. При этом, как правило, люди могли выбрать себе пару только из того небольшого круга лиц, которые проживали неподалеку от них и имели идентичный социальный статус.
Сегодня родители почти не играют роли в организации отношений детей: «договорных» браков осталось около 15%, а средний возраст вступления в брак в 2010-х годах уже составлял ближе к 29 годам для женщин и к 30-ти — для мужчин (данные, к слову, указаны в глобальном масштабе, поэтому в более развитых странах эти показатели усугублены еще сильнее).
Более того, вместе с увеличением брачного возраста меняются и сами сексуальные отношения: люди теряют интерес к «живым» партнерам, устают от тяжелого выбора и проблем, с которыми приходится сталкиваться в реальных отношениях. Как следствие, происходит геймификация и упрощение свиданий, «любовь» плавно перетекает в интернет и перестает зависеть от расстояния и физического контакта, и это — только начало.
Что нас ждет
IT-знакомства
Около 40 млн человек в США на сегодняшний день используют онлайн-службы знакомств (40% от всех одиноких американцев), что привело к появлению соответствующей индустрии на $2,4 млрд в год.
Таким образом, прогнозируют специалисты, учитывая неустанно растущую популярность ИИ-технологий, в самом ближайшем будущем мы увидим роботизированных «сватов», работающих на основе машинного обучения, которые будут подбирать наиболее подходящую пару, исходя из генома и психографики. А когда вы пойдете на свидание, ваши AR-очки в режиме реального времени будут давать дополнительную информацию о подобранном партнере. Возможно, вы захотите понять, какие чувства он или она испытывает по отношению к вам, и камера на очках позволит это определить, наблюдая за расширением зрачка.
В конечном счете, заключают эксперты, это может привести к увеличению числа удачных браков в мире, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на человечество.
Но не факт, что все будет именно так, предостерегают эксперты. Как известно, неотъемлемой частью человеческих отношений является секс, однако в скором времени его начнут постепенно вытеснять технологические заменители, и чем это закончится — большой вопрос.
Виртуальный секс
В наши дни порнография доступна каждому, у кого есть какое-либо техническое устройство и интернет. В 2015 году один из крупнейших порнографических сайтов сообщил, что за год его пользователи провели за просмотром порно в совокупности 4,3 млрд часов, просмотрев 71 млрд видеороликов. Порнографическая индустрия разрослась до невероятных масштабов, ее капитализация оценивается во внушительных $97 млрд, и в дальнейшем этот показатель будет только расти.
Причем с порно (речь идет не только о видеоклипах, но также о порноиграх) люди начинают сталкиваться, еще будучи детьми. По имеющимся данным, свыше половины мальчиков и около трети девочек впервые увидели порнографические материалы, когда им еще не было 13. Более того, в ходе опроса нескольких сотен студентов, 93% респондентов мужского пола и 62% — женского заявили, что они начали получать удовольствие от порнографии прежде, чем достигли совершеннолетия.
«Порнография сегодня влияет практически на все сферы подростковой жизни, начиная от того, как подростки описывают сексуальность, и заканчивая тем, по каким причинам они прокалывают определенные части тела пирсингом», — рассказывает Джилл Маннинг, доктор философии Уизерспунского университета.
Безудержное распространение виртуального секса уже принесло свои первые плоды. В Японии все больше мужчин говорят, что предпочитают заводить виртуальных подруг, в том числе — в виде видеоигровых персонажей, поскольку с ними легче уживаться (но с которыми, уточняют эксперты, у них не может быть секса по понятым причинам). Хуже того, 45% японских одиноких девушек и 25% юношей в возрасте от 16 до 24 лет заявляют, что они вообще не заинтересованы в реальном сексуальном контакте. Такими темпами, если не предпринять никаких мер, население Японии рискует сократиться на треть к 2060 году.
И это, опять же, только начало. Виртуальная реальность будет лишь способствовать сексуальному нигилизму. Появление порнографии в VR неизбежно, и она будет давать все более интенсивные, яркие, захватывающие впечатления.
А со временем, утверждают эксперты, люди и вовсе смогут совсем перейти на отношения с роботами, вроде тех, что изображены в фильме Ex Machina. Благодаря распространению человекоподобных секс-ботов (работающих на основе ИИ), секс станет доступнее, ярче, дешевле и более контролируемым, чем с живым партнером.
Есть ли у данного явления плюсы? Эксперты видят в нем один положительный аспект: техносекс даст возможность вступать в интимные отношения несовершеннолетним и пожилым, а также людям с особыми потребностями, которые сегодня, как правило, одиноки.
Темная же сторона всего этого заключается в том, что переход пользователей в мир фантазий может привести к тому, что реальность для них станет слишком скучной. Люди разучатся получать удовольствие от менее увлекательного секса в реальном мире и станут гораздо меньше времени проводить друг с другом, отдавая предпочтение более насыщенным виртуальным отношениям с секс-ботами в пределах своей комнаты, что приведет к снижению социальной активности, рождаемости, и другим не совсем благоприятным социальным и экономическим последствиям.
Напоследок эксперты заключают, что в ближайшее время порнография станет тем главенствующим фактором, который будет подталкивать IT-компании совершенствовать технологии виртуальной реальности.
Источники: futurism, hightech.fm