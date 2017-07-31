К чему может привести технологическая секс-революция

Виртуальная реальность и роботы могут полностью изменить представление человечества о сексуальных отношениях. Не исключено, что в будущем люди больше не будут нужны друг другу в интимном плане, а секс заменят отношения с виртуальными партнерами, полагают эксперты.

В середине XX века свыше половины всех браков организовывались родителями молодых (в Индии — 95%), а средний возраст вступления в официальные отношения составлял 23 года для жениха и 20 лет для невесты. При этом, как правило, люди могли выбрать себе пару только из того небольшого круга лиц, которые проживали неподалеку от них и имели идентичный социальный статус. Сегодня родители почти не играют роли в организации отношений детей: «договорных» браков осталось около 15%, а средний возраст вступления в брак в 2010-х годах уже составлял ближе к 29 годам для женщин и к 30-ти — для мужчин (данные, к слову, указаны в глобальном масштабе, поэтому в более развитых странах эти показатели усугублены еще сильнее). Более того, вместе с увеличением брачного возраста меняются и сами сексуальные отношения: люди теряют интерес к «живым» партнерам, устают от тяжелого выбора и проблем, с которыми приходится сталкиваться в реальных отношениях. Как следствие, происходит геймификация и упрощение свиданий, «любовь» плавно перетекает в интернет и перестает зависеть от расстояния и физического контакта, и это — только начало. Что нас ждет IT-знакомства Около 40 млн человек в США на сегодняшний день используют онлайн-службы знакомств (40% от всех одиноких американцев), что привело к появлению соответствующей индустрии на $2,4 млрд в год. Таким образом, прогнозируют специалисты, учитывая неустанно растущую популярность ИИ-технологий, в самом ближайшем будущем мы увидим роботизированных «сватов», работающих на основе машинного обучения, которые будут подбирать наиболее подходящую пару, исходя из генома и психографики. А когда вы пойдете на свидание, ваши AR-очки в режиме реального времени будут давать дополнительную информацию о подобранном партнере. Возможно, вы захотите понять, какие чувства он или она испытывает по отношению к вам, и камера на очках позволит это определить, наблюдая за расширением зрачка.

В конечном счете, заключают эксперты, это может привести к увеличению числа удачных браков в мире, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на человечество. Но не факт, что все будет именно так, предостерегают эксперты. Как известно, неотъемлемой частью человеческих отношений является секс, однако в скором времени его начнут постепенно вытеснять технологические заменители, и чем это закончится — большой вопрос. Виртуальный секс