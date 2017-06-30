Как Ctrip перевела сотрудников на работу дома и повысила их продуктивность
Компания Ctrip — крупнейший в Китае поставщик туристических услуг. Ее ближайшие конкуренты — это всем известные Skyscanner и Booking.com. Ее капитализация составляет внушительных $25 млрд, при этом в компании трудится 20 тысяч сотрудников.
Зачем я вам сейчас о ней рассказываю? Дело в том, что два года назад руководство Ctrip позволило половине своего штата работать дома, дабы сэкономить на офисных помещениях (которые в Шанхае — где расположен центральный офис Ctrip — довольно дорогие).
Эксперимент, в свою очередь, привлек внимание профессора Стендфордской бизнес-школы Николаса Блума, который принялся за ним следить. Ученый предположил, что удаленная работа окажется более эффективной и позволит компании зарабатывать больше.
Как ни странно, но догадки Блума в конечном счете подтвердились. По итогам эксперимента выяснилось, что за два года производительность труда сотрудников Ctrip, начавших работать дома, выросла «на внушительные 13%».
Кроме того, увеличилась и их удовлетворенность: среди «удаленных работников» число увольнений снизилось на 50%. Как следствие, менеджмент компании «потратил меньше времени на тягостный рекрутинг и обучение».
В конечном счете, по словам Блума, Ctrip заработала дополнительно $2 тысячи с каждого такого сотрудника. Признав эксперимент успешным, руководство компании позволило всем работникам не приезжать в свой головной офис.
Таким образом, заключает ученый, опыт китайской компании явно продемонстрировал, что «работа в офисе — это не более чем пережиток индустриальной эпохи; будущее — за работой на дому».
Интересно, что высокая эффективность удаленной работы, по мнению Блума, обусловлена двумя факторами. Во-первых, работая дома, сотрудники меньше отвлекаются (ученый называет офисы «слишком шумными помещениями»). Во-вторых, они меньше времени тратят на проезд, обеденный перерыв и бесполезное общение с коллегами и по факту больше времени проводят непосредственно над работой.
«С точки зрения сотрудников, работа на дому более привлекательна и продуктивна. С точки зрения менеджеров — уменьшается текучесть персонала, благодаря чему они меньше времени тратят на рекрутинг. С точки зрения руководства компании, удаленная работа позволяет заработать дополнительные средства. Наконец, с точки зрения общества, работа дома приводит к уменьшению загруженности общественного транспорта, уменьшению заторов и в результате — к улучшению экологической обстановки», — резюмирует ученый.
Напоследок отметим, что совсем недавно по стопам Ctrip пошла компания WordPress, которая заявила о закрытии своего роскошного офиса в Сан-Франциско, «потому что в него никто не ходит». Из 550 сотрудников, всего пятеро посещают помещение площадью 1,4 тыс. кв. м.
Источники: Standford Business