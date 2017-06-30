Как Ctrip перевела сотрудников на работу дома и повысила их продуктивность

Как ни странно, но догадки Блума в конечном счете подтвердились. По итогам эксперимента выяснилось, что за два года производительность труда сотрудников Ctrip, начавших работать дома, выросла «на внушительные 13%».

Кроме того, увеличилась и их удовлетворенность: среди «удаленных работников» число увольнений снизилось на 50%. Как следствие, менеджмент компании «потратил меньше времени на тягостный рекрутинг и обучение».

В конечном счете, по словам Блума, Ctrip заработала дополнительно $2 тысячи с каждого такого сотрудника. Признав эксперимент успешным, руководство компании позволило всем работникам не приезжать в свой головной офис.

Таким образом, заключает ученый, опыт китайской компании явно продемонстрировал, что «работа в офисе — это не более чем пережиток индустриальной эпохи; будущее — за работой на дому».

Интересно, что высокая эффективность удаленной работы, по мнению Блума, обусловлена двумя факторами. Во-первых, работая дома, сотрудники меньше отвлекаются (ученый называет офисы «слишком шумными помещениями»). Во-вторых, они меньше времени тратят на проезд, обеденный перерыв и бесполезное общение с коллегами и по факту больше времени проводят непосредственно над работой.

«С точки зрения сотрудников, работа на дому более привлекательна и продуктивна. С точки зрения менеджеров — уменьшается текучесть персонала, благодаря чему они меньше времени тратят на рекрутинг. С точки зрения руководства компании, удаленная работа позволяет заработать дополнительные средства. Наконец, с точки зрения общества, работа дома приводит к уменьшению загруженности общественного транспорта, уменьшению заторов и в результате — к улучшению экологической обстановки», — резюмирует ученый.

Напоследок отметим, что совсем недавно по стопам Ctrip пошла компания WordPress, которая заявила о закрытии своего роскошного офиса в Сан-Франциско, «потому что в него никто не ходит». Из 550 сотрудников, всего пятеро посещают помещение площадью 1,4 тыс. кв. м.