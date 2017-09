«Как не следует сажать ракету»: Илон Маск опубликовал видео с неудачными посадками Falcon 9

Еще недавно казавшаяся абсолютной фантастикой возможность возврата ракеты после запуска благодаря усилиям американской компании SpaceX Илона Маска уже сейчас не вызывает никакого удивления, будучи явлением обыденным.

Но удивляет то, насколько быстро все забыли, каким потом и кровью далось это достижение. И пока все считают количество успешно посаженных и повторно летавших первых ступеней ракеты-носителя Falcon 9, Илон Маск решил вспомнить о тех, который посадить не удалось. На своей страничке в Instagram он разместил небольшой ролик под названием «How not to land an orbital rocket booster». Одновременно видео было опубликовано на канале SpaceX в YouTube. В этом ролике, который мы предлагаем вашему вниманию, собраны неудачные посадки ракет SpaceX.

Начинается оно с неудачной посадки на морскую платформу в сентябре 2013 года и заканчивается первой удачной посадкой на морскую платформу в апреле 2016 года.

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл на одном из выступлений отметила, что повторное использование первой ступени Falcon 9 позволяет компании экономить больше половины средств на одном запуске.

Изначально Илон Маск говорил, что первые ступени Falcon 9 могут быть повторно использованы до двадцати раз, что позволит снизить затраты на 10% на начальном этапе и на 30% в перспективе. Теперь же Маск пишет в Twitter, что в будущем, когда повторно будут использоваться не только первые ступени, но и вторые ступени и головные обтекатели, затраты на запуск снизятся более чем в 100 раз!

Long road to reusabity of Falcon 9 primary boost stage…When upper stage & fairing also reusable, costs will drop by a factor >100. pic.twitter.com/WyTAQ3T9EP — Elon Musk (@elonmusk) September 14, 2017

Источник: SpaceX