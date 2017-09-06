Как ураган «Ирма» усилился до высшей категории, взгляд из космоса

Не успели США отойти от тропического шторма «Харви», который забрал около 60 человеческих жизней и нанес ущерба на общую сумму более $100 млрд, а стихия уже уготовила им очередной сюрприз – еще более мощный ураган «Ирма». Этим утром «Ирме» присвоили пятый, максимальный уровень опасности. Напомним, «Харви» был ураганом четвертой категории мощности по шкале Саффира-Симпсона.

Вчера на канале VideoFromSpace в YouTube вышло видео, которое позволяет заглянуть прямо в глаза, а точнее, в глаз «Ирмы», и оценить, сформировавшийся 30 августа 2017 года близ островов Кабо-Верде ураган за три дня (со 2 по 5 сентября) усилился со второй до наивысшей, пятой категории опасности. Для создания видеоролика использовались спутниковые изображения, сделанные в эти дни метеорологическими спутниками GOES-13 и GOES-16 Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

«Ирма» сейчас приближается к Южно-Антильским островам и должна достичь США в ближайшие дни, Во Флориде и Пуэрто-Рико уже ввели режим чрезвычайного положения и приступили к реализации соответствующих мер безопасности.

По последним данным, скорость урагана «Ирма» может достигать 295 километров в час. Это делает «Ирму» сильнейшим атлантическим тропическим циклоном со времен «Вильмы» в 2005 году.

Источник: VideoFromSpace