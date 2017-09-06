Как ураган «Ирма» усилился до высшей категории, взгляд из космоса

Как ураган «Ирма» усилился до высшей категории, взгляд из космоса

Не успели США отойти от тропического шторма «Харви», который забрал около 60 человеческих жизней и нанес ущерба на общую сумму более $100 млрд, а стихия уже уготовила им очередной сюрприз – еще более мощный ураган «Ирма». Этим утром «Ирме» присвоили пятый, максимальный уровень опасности. Напомним, «Харви» был ураганом четвертой категории мощности по шкале Саффира-Симпсона.

Вчера на канале VideoFromSpace в YouTube вышло видео, которое позволяет заглянуть прямо в глаза, а точнее, в глаз «Ирмы», и оценить, сформировавшийся 30 августа 2017 года близ островов Кабо-Верде ураган за три дня (со 2 по 5 сентября) усилился со второй до наивысшей, пятой категории опасности. Для создания видеоролика использовались спутниковые изображения, сделанные в эти дни метеорологическими спутниками GOES-13 и GOES-16 Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

«Ирма» сейчас приближается к Южно-Антильским островам и должна достичь США в ближайшие дни, Во Флориде и Пуэрто-Рико уже ввели режим чрезвычайного положения и приступили к реализации соответствующих мер безопасности.

По последним данным, скорость урагана «Ирма» может достигать 295 километров в час. Это делает «Ирму» сильнейшим атлантическим тропическим циклоном со времен «Вильмы» в 2005 году.

Источник: VideoFromSpace

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