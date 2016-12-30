КГГА собирается переименовать станцию метро «Петровка» в «Почайную»

Мы традиционно уделяем достаточно много внимания темам городской инфраструктуры, включая системы наблюдения, проекты Smart City и конечно же общественный транспорт. Тем, кто живет в Киеве, хорошо знакомы ключевые болевые точки города, которые при малейшем изменении погоды выливаются в транспортный коллапс. Ну, а проекты-долгострои, вроде метро на Троещину или Подольско-Воскресенский мост, способны вызвать дискуссию не хуже, чем обсуждение свежей видеокарты.

И сегодня на правах пятничного поста мы хотим рассказать вам об еще одной идее столичной власти. На своей официальной странице в Facebook представители киевского метрополитена сообщили, что в КГГА возникла идея переименования станции метро «Петровка» в станцию метро «Почайная». Идея по всей видимости вызвана законом о декоммунизации, так как нейтральное на первый взгляд название «Петровка» получила в честь коммунистического деятеля Григория Петровского, который в числе прочих дал свое имя Днепропетровску.

В пресс-службе киевского метрополитена отметили, что для них переименование станций давно перестало быть новостью, так как за 56 лет работы было переименовано 13 станций, причем одна из них дважды: «Площа Калініна» — «Площа Жовтневої революції» — «Майдан Незалежності». Представители столичного метро призвали высказываться в комментариях на данную тему, так как после переименования жить с новыми названием предстоит всем нам.

Собственно, призываем высказаться по этому поводу и вас. Надо ли менять название «Петровка» на новое или лучше оставить привычное, так как прямых ассоциаций, как те же «Комсомольская» («Черниговская») и «Пионерская» («Лесная») оно не вызывает? С чем конкретно у вас вызывает ассоциаци станция «Петровка»? Книжный рынок, вещевой рынок, ЖД станция, завод «Маяк» или что-то другое?

Источник: Киевский метрополитен