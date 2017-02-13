Киберполиция Украины предупреждает родителей о так называемых «группах смерти»
Департамент Киберполиции Нацполиции Украины предупреждает родителей о существовании в социальных сетях так называемых «групп смерти», которые доводят детей до самоубийства.
Пользователи таких сообществ называют себя «китами». Это животное ассоциируется у них со свободой. Подобные суицидальные группы носят названия «Море китов», «Тихий дом», «f57». У всех участников сообществ на личных аккаунтах есть картинки с летающими китами либо соответствующие хештеги (например, #синийкит).
Как работают «группы смерти»
Организаторы смертельных систем действуют, как правило, по четкому алгоритму. Чтобы вступить в сообщество, потенциальный участник должен подать заявку и разместить на своей странице определенный текст. После этого администраторы утверждают кандидатуру и общаются с будущей жертвой в личной переписке (узнают о проблемах, жалеют, пытаются «подбодрить», вызывают доверие).
Дальше начинается следующий этап — ребенку по мере выполнения дают определенные задания, которое нужно завершить за определенное время. Выполнение каждого такого «квеста» должно сопровождаться фото- и видео- фиксацией. Если участник не успевает выполнить задание, его исключают из группы.
Заданий может быть от 13 до 50, все зависит от администратора. Чаще всего поручения связаны с нанесением каких-либо увечий, например, таких:
Также это могут быть вполне невинные на первый взгляд рисунки:
Когда администратор группы решает, что ребенок уже готов к финальному шагу, он создает аудиоролик, в котором озвучиваются все проблемы ребенка, ранее обсуждаемые в личной переписке. Все сводится к тому, что единственный выход из ситуации — покончить жизнь самоубийством.
Финальное задание — совершение самоубийства — также фиксируется на видео. В дальнейшем ролик выкладывают в интернет.
Как уберечь ребенка от попадания в «группы смерти»
Чтобы предотвратить ужасную трагедию, в полиции рекомендуют:
- уделять достаточное количество внимания психологическому состоянию ребенка;
- проверять кожные покровы ребенка на предмет наличия каких-либо повреждений. Интересоваться, откуда они появились;
- особое внимание уделять символике с изображением китов;
- проверять сообщества, в которых состоит ребенок. По возможности проверять личные переписки ребенка;
- контролировать фото и видеофайлы в телефоне или планшете ребенка;
- установить функцию «родительский контроль» на всех гаджетах.
В ходе расследования департамент Киберполиции обнаружил одну из «групп смерти» — vk.com/blueskitea, в которой более 200 участников были из Украины (сейчас закрыта). Анализируя деятельность подобных сообществ, правоохранители также установили постоянных участников, которые регистрируются с территории Украины. Полный перечень можно посмотреть здесь (правда, по замечаниям внимательных пользователей, многие аккаунты в данном списке уже давно — более года — не проявляли активность).
В случае обнаружения аналогичных подозрительных сообществ, следует обратиться в Департамент Киберполиции по номеру горячей линии: (044) 374-37-21 с 8:45 до 19:30. Также можно написать на электронную почту faq@cybercrime.gov.ua — такие обращения принимаются круглосуточно.
Помимо вышесказанного, как психолог, я бы хотел обратить ваше внимание на следующие моменты:
- Не стоит думать, что в группу риска попадают дети из неблагополучных семей. Руководителям групп смертников куда «приятнее», когда в зоне их влияния оказываются вполне обеспеченные дети.
- Помните, что ребенок может никак не выдавать свои намерения. Он необязательно будет угнетен: напротив, многие самоубийства совершались детьми с улыбкой на лице.
- Попытки физически оградить ребенка от социальный сетей вряд ли спасут ситуацию: выйти на администратора группы смерти можно через компьютерный клуб или «смартфон друга», не говоря уже про использование VPN и других специальных приспособлений.
- Лучший способ уберечь от суицида своего ребенка — это выстраивать доверительные отношения, интересоваться его мыслями, проявлять сочувствие и принимать активное участие в решении проблем.
- Родители должны одновременно быть и друзьями ребенка.
- Контроль необходимо направить исключительно на предупреждение общения с руководителями групп смерти. Всецело ограничивать личную жизнь ребенка нет никакой необходимости. Всегда оставляйте ему разумное место для вещей, о которых вам знать не обязательно, в противном случае, вы лишь подтолкнете его в «объятия» суицидальных менторов.
- И, главное, помните — жизнь вашего ребенка находится в ваших руках, а лучшая профиклатика суицидов — это внимание и максимально честные, открытые, доверительные отношения.
- Пик активности "групп смерти" пришелся на прошлый и позапрошлый года.
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- Сейчас ВК по возможности блокирует такие сообщества и старается перенаправить в специальные группы психологической помощи тех, кто вбивает в поиск ключевые слова.
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- К сожалению, организаторы групп смерти нашли выход и сейчас находят детей через Instagram.
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- Подробное расследование о деятельности "групп смерти", которое определенно стоит прочитать родителям.