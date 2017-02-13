Киберполиция Украины предупреждает родителей о так называемых «группах смерти»

Департамент Киберполиции Нацполиции Украины предупреждает родителей о существовании в социальных сетях так называемых «групп смерти», которые доводят детей до самоубийства.



Пользователи таких сообществ называют себя «китами». Это животное ассоциируется у них со свободой. Подобные суицидальные группы носят названия «Море китов», «Тихий дом», «f57». У всех участников сообществ на личных аккаунтах есть картинки с летающими китами либо соответствующие хештеги (например, #синийкит).

Как работают «группы смерти»

Организаторы смертельных систем действуют, как правило, по четкому алгоритму. Чтобы вступить в сообщество, потенциальный участник должен подать заявку и разместить на своей странице определенный текст. После этого администраторы утверждают кандидатуру и общаются с будущей жертвой в личной переписке (узнают о проблемах, жалеют, пытаются «подбодрить», вызывают доверие).

Дальше начинается следующий этап — ребенку по мере выполнения дают определенные задания, которое нужно завершить за определенное время. Выполнение каждого такого «квеста» должно сопровождаться фото- и видео- фиксацией. Если участник не успевает выполнить задание, его исключают из группы.

Заданий может быть от 13 до 50, все зависит от администратора. Чаще всего поручения связаны с нанесением каких-либо увечий, например, таких:

Также это могут быть вполне невинные на первый взгляд рисунки:

Когда администратор группы решает, что ребенок уже готов к финальному шагу, он создает аудиоролик, в котором озвучиваются все проблемы ребенка, ранее обсуждаемые в личной переписке. Все сводится к тому, что единственный выход из ситуации — покончить жизнь самоубийством.

Финальное задание — совершение самоубийства — также фиксируется на видео. В дальнейшем ролик выкладывают в интернет.

Как уберечь ребенка от попадания в «группы смерти»

Чтобы предотвратить ужасную трагедию, в полиции рекомендуют:

уделять достаточное количество внимания психологическому состоянию ребенка;

проверять кожные покровы ребенка на предмет наличия каких-либо повреждений. Интересоваться, откуда они появились;

особое внимание уделять символике с изображением китов;

проверять сообщества, в которых состоит ребенок. По возможности проверять личные переписки ребенка;

контролировать фото и видеофайлы в телефоне или планшете ребенка;

установить функцию «родительский контроль» на всех гаджетах.

В ходе расследования департамент Киберполиции обнаружил одну из «групп смерти» — vk.com/blueskitea, в которой более 200 участников были из Украины (сейчас закрыта). Анализируя деятельность подобных сообществ, правоохранители также установили постоянных участников, которые регистрируются с территории Украины. Полный перечень можно посмотреть здесь (правда, по замечаниям внимательных пользователей, многие аккаунты в данном списке уже давно — более года — не проявляли активность).

В случае обнаружения аналогичных подозрительных сообществ, следует обратиться в Департамент Киберполиции по номеру горячей линии: (044) 374-37-21 с 8:45 до 19:30. Также можно написать на электронную почту faq@cybercrime.gov.ua — такие обращения принимаются круглосуточно.

Помимо вышесказанного, как психолог, я бы хотел обратить ваше внимание на следующие моменты: