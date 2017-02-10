Киевсовет одобрил переименование станции метро «Петровка» в «Почайну», следующие два месяца будут проходить общественные слушания вопроса

Перед самым Новым годом мы писали о том, что КГГА собирается переименовать станцию метро «Петровка» в «Почайну». Теперь же процесс переименования запустился официально — комиссия Киевсовета по вопросам наименований на сегодняшнем заседании приняла решение о переименовании станции метро «Петровка» в станцию метро «Почайна».

Об этом событии сообщила одна из инициаторов переименования Аннабелла Морина на своей Facebook-странице:

«Комиссия по наименованиям Киевсовета только что приняла решение о переименовании станции метро Петровка на станцию Почайна! Члены комиссии и присутствующие столько добрых слов сказали о Почайне и переименовании! Это очень здорово, и это первый шаг!» — порадовалась Аннабелла Морина.

Также она отметила, что следующим этапом переименования станут общественные обсуждения, которые будут проходить два месяца на сайте КГГА. В случае успешного прохождения обсуждений, станцию переименуют официально.

Напомним, что идея переименования вызвана желанием назвать станцию в честь практически исчезнувшей реки Почайны, которая вытекала из Иорданского озера на Оболони и являлась правым притоком Днепра. Также отдельные активисты хотели бы избавиться от названия «Петровка», которое станция метро получила в честь коммунистического деятеля Григория Петровского, среди прочего давшего свое имя Днепропетровску.

Источник: Facebook