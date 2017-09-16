Китай, или туда и обратно: немного (не)путевых заметок

В современном мире осталось не так уж много незнакомых и экзотических уголков, и одним из них лично для меня всегда был Китай. Конечно, про эту страну есть тонна информации на расстоянии вытянутой руки, но личные впечатления она заменить не в состоянии – поэтому, когда компания Huawei предложила принять участие в пресс-туре и посетить ее заводы и исследовательские центры в Китае, я не колебался ни минуты. Соответствующие материалы появятся у нас на сайте в ближайшие дни, а сейчас, в качестве своеобразного пролога, хотелось бы поделиться впечатлениями о современной жизни Поднебесной, как ее удалось увидеть полному и незамутненному «лаоваю» за неделю пребывания в стране.

Первое, чем встречает Китай туриста (по крайней мере, в теплую половину года) – это жара и совершенно непривычная для нас влажность, из-за которой местные +34 в тени в начале сентября ощущаются на порядок тяжелее, чем такая же температура в Киеве в разгар лета. В итоге наш человек в это время может перемещаться исключительно от кондиционера до кондиционера, а часовая прогулка по улице, даже рано утром или поздно вечером, неизбежно заканчивается принятием душа и полной сменой одежды по возвращении в гостиницу.

Если же вы привыкли жить со смартфоном в руке и остаетесь на связи 24/7, следующим шоком (пожалуй, даже посильнее, чем от местной погоды) для вас неизбежно станет пресловутый «Великий китайский файрвол». Купив местную симку и установив ее в свой телефон, наши люди сразу задают один и тот же вопрос: «а где интернет, собственно?». Здесь не работают практически все социалки, мессенджеры и сервисы, к которым мы привыкли – заблокированы Google, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Dropbox и т.д. (у меня работал только Skype, у коллег еще Viber). Владельцы смартфонов на Android получают дополнительный удар под дых: в Китае запрещены все сервисы Google (Gmail, Google Maps, собственно поиск Google, Google Play, далее по списку). Тут, кстати, в более выигрышной ситуации оказываются владельцы iPhone – сервисы Apple в Китае не блокируются, так что и App Store, и Apple Maps работают без каких-либо ограничений.

Установленные заблаговременно, еще из Украины, VPN-клиенты все как один работать отказываются – блокировка здесь гораздо серьезнее, чем, скажем, в том же Египте. К счастью, с местной помощью удалось найти работающие приложения и наконец вырваться в привычный интернет – рабочие VPN-клиенты все-таки есть, хоть их и немного. К слову, на мучивший нашу группу вопрос «а чем нам грозит их использование?» был получен достаточно неожиданный ответ: «ничем». Как оказалось, блокировка западных интернет-сервисов отнюдь не подразумевает незаконность обхода этой самой блокировки – так что все китайцы, которым по каким-либо причинам нужно иметь связь с внешним миром, совершенно спокойно сами пользуются VPN. Еще одно доказательство того, что правительство Китая в курсе всех этих обходов блокировок и обычно смотрит на них сквозь пальцы, кстати – то, что в октябре, во время проведения очередного съезда партии, полностью блокируется все то, что спокойно работает в остальное время, и обойти файрвол становится практически невозможно.

С другой стороны, какие-то неудобства эти блокировки создают только иностранцам да тем немногим китайцам, которые контактируют (в основном по работе) с внешним миром. Дело в том, что китайский интернет оказывается абсолютно самодостаточным, и в нем есть все, что может потребоваться любому местному жителю – свои магазины приложений, поиск, карты, социалки, заказы такси, онлайн-платежи и т.д. Как рассказала мне одна знакомая, не первый год живущая в Китае: «для молодежи здесь это иногда такой шик – а у меня есть фейсбук. Вот только он им абсолютно не нужен на самом деле, здесь все сидят в WeChat». Кстати. Это вообще отдельная тема для разговора, порой в Китае казалось, что если тут запретят вообще все, кроме WeChat (ну и еще поисковика Baidu), то этого местные жители могут и не заметить – настолько универсальная это штука.

Итак, WeChat – это многофункциональный клиент для коммуникаций. Сообщения текстовые, голосовые, видео, пересылка файлов, игры, социальные и новостные ленты, подписки на официальные аккаунты, поддержка городских служб (запись к врачу, аренда автомобилей, оплата коммунальных счетов), рабочие учетные записи (для разделения бизнес- и личных контактов) – это все WeChat. Но одна его функция стоит особняком даже здесь – это мобильные платежи. Вы просто фотографируете QR-код, и с вашего мобильного «бумажника» списывается нужная сумма. Аналогичные возможности, к слову, предоставляет специализированное приложение Alipay от Alibaba, но у него пользователей несколько меньше (в текущем году у Alipay было около 450 млн. активных пользователей, в то время как у WeChat мобильными платежами пользуется уже более 600 млн.). Оплата телефоном настолько популярна, что банковские терминалы можно найти далеко не везде – в ходу в первую очередь WeChat/Alipay (даже на базарах), а наличные и уж тем более банковские карты идут по остаточному принципу (что, разумеется, создает неудобства для иностранцев, но это, похоже, волнует только их).

Система оплаты простым сканированием QR-кода оказывается настолько удобной, что это создает новые сервисы, которые были бы невозможны при традиционных расчетах (причем не только наличными, но и с помощью банковских карт). Например, с помощью телефона вы можете взять напрокат… зонт. На обычном перекрестке в Шэньчжэне может стоять корзинка с зонтами (с кодовыми замками), на ней висит наклейка с кодом – сканируете его своим телефоном, вносите при этом в залог определенную сумму и платите аренду (полчаса – пол-юаня), после чего пользуетесь зонтом и оставляете его в любой другой такой же корзине. Про более традиционное применение такой оплаты (например, заплатить в баре по счету – просто щелкнуть на свой телефон экран телефона бармена) и говорить нечего. Традиционные для Китая вездесущие велосипеды, кстати, тоже берутся напрокат таким же образом, и это настолько удобно, что у людей зачастую нет своих собственных байков, потому что в них просто нет необходимости – пункты проката стоят, кажется, буквально на каждом углу.

Что же касается традиционного, в нашем понимании, использования телефона – для разговоров, то оно здесь как-то не прижилось. На улице постоянно наблюдаешь одну и ту же картину – человек со смартфоном держит его у рта и что-то наговаривает в микрофон, не слушая при этом собеседника. Оказалось, в Китае вместо живого телефонного общения гораздо популярнее обмен голосовыми сообщениями (через все тот же WeChat, разумеется), причем по весьма прозаической причине – за голосовой вызов нужно платить, а мессенджер, по сути, бесплатен (расходуется только интернет-трафик).

В этой поездке мне удалось посетить два города – Шанхай и Шэньчжэнь. В чем-то они очень похожи, в чем-то – совершенно разные. Шанхай – город старый (основан в середине VIII века, а первые упоминания о здешних поселениях относятся вообще к 4000 г. до н.э.), по состоянию на 2014 год являлся самым населенным городом мира (порядка 24 млн. жителей). Шанхай поражает своим размахом, житель любого обычного города чувствует себя в нем каким-нибудь сельским провинциалом. Самое яркое место – это, конечно, набережная Вайтань (по-английски The Bund).

Это историческая зона с застройкой в самых разных архитектурных стилях, от готики и до ар-деко, плюс с нее во всей своей красоте (особенно ночью) предстает лес небоскребов района Пудун, выросший на противоположном берегу. Оттуда, кстати, с обзорной телебашни Oriental Pearl открывается совершенно фантастический вид на город с высоты… да пожалуй что выше птичьего полета – порядка 300 метров, плюс-минус (в зависимости от обзорной площадки).

В остальном же Шанхай лучше всего характеризует избитая фраза — «город контрастов». Из окна автомобиля он представляется бесконечными, до горизонта, полями жилых районов, утыканных огромными бетонными коробками, безумными многоуровневыми развязками, серыми миражами небоскребов чуть ли не за горизонтом и совершенной эклектикой в плане архитектурных стилей.

Но если знать места… можно, например, прогуляться по замечательным старым улочкам во французском стиле – тихие районы, маленькие домики, утопающие в зелени платанов, и совершенно особая атмосфера, непохожая на весь остальной Шанхай. В этом городе, кажется, нашлось место всему – надо только знать, где что искать.

Шэньчжэнь – и такой же, и совсем другой. Такой же – в плане размаха. Главный город в провинции Гуандун, финансовый центр всего южного Китая, расположен в дельте Жемчужной реки на берегу Южно-Китайского моря. По неофициальным данным, в городе проживает более 20 млн. человек (официальные гораздо ниже, порядка 10 млн. – разница приходится на незарегистрированных мигрантов, из-за которых Шэньчжэнь считается самым большим городом мигрантов в Китае). Отсюда рукой подать (полчаса езды на машине) до Гонконга, это уже субтропики и если кто-то считал, что в Шанхае было невыносимо жарко и влажно… В общем, в Шэньчжэне ему захочется обратно в Шанхай.

Если верить сухим цифрам, по площади Шэньчжэнь примерно в 3 раза меньше Шанхая, но когда в нем находишься, верить этому как-то не получается. Он воспринимается настолько же бесконечным, но при этом, несмотря на такое же обилие небоскребов самых фантастических форм и широченные проспекты – в чем-то совсем другим. Все объясняется просто – Шэньчжэню меньше 40 лет, до 1980 года на его месте был небольшой рыбацкий городок с населением порядка 30 тыс. человек. Город был построен с нуля, и судя по логичной планировке – изначально таким и задумывался. До середины 2000-х гг. Шэньчжэнь был наиболее быстрорастущим городом в Китае (сейчас он уступил пальму первенства Чунцину с населением метрополии более 50 млн. человек), но и сейчас темпы строительства в нем поражают. Характерная деталь – в городе мы увидели необычное здание (в отличие от всех остальных – низкое и занимающее целый квартал), спросили сопровождавшего нас китайца, что в нем находится, и услышали в ответ: «извините, не знаю, я в Шэньчжэне уже 4 года не был».

Город постоянно меняется, в нем безжалостно сносятся старые кварталы с плотной застройкой небольшими домиками окно-в-окно, а на их место буквально за пару месяцев втыкаются новые небоскребы. В итоге здесь создается совершенно безумная атмосфера, где сразу за футуристическим строением в сотни метров высотой, без какой бы то ни было буферной зоны, будет располагаться «древняя» (целых лет тридцать!) застройка с двухэтажными автомастерскими, 7-9-этажными жилыми домами с миллионом ресторанчиков шаговой доступности на первом этаже и прочими прелестями того, что в нашем давно уже устаревшем понимании и является типичным китайским городским пейзажем.

Причем можно быть уверенным, что если ты вернешься в этот квартал через год-два – от старой застройки останется только то самое футуристическое здание, причем таковым оно казаться уже не будет. Полуторачасовая прогулка по обычному жилому району создала полное впечатление какого-то SimCity от первого лица, в котором невидимый бог-игрок втыкает вокруг тебя все новые коробки зданий, затянутые зеленой строительной сеткой.

Если в Шанхае с чистотой воздуха все не очень хорошо (даже в наиболее чистый день горизонт был затянут довольно сильной дымкой, и по рассказам местных жителей, перед выходом из дому они смотрят прогноз погоды в части загрязненности воздуха в данный момент), то в Шэньчжэне в этом плане все гораздо лучше – вокруг города нет производств с вредными выбросами (похоже, Гонконг, прекрасно видимый со здешней набережной, этого бы не понял), поэтому тут совершенно спокойно можно наблюдать чистое голубое небо.

К слову, о загрязнении — новость о том, что «Китай тоже хочет запретить продажи автомобилей с ДВС», нашла косвенное подтверждение в Шэньчжэне – большинство городских автобусов, а также достаточно большое количество такси уже сейчас являются электрическими (от обычного транспорта их отличает зеленый номерной знак, и на улицах города он мелькает достаточно часто).

В отличие от интернационального Шанхая, в котором иностранцам уже давно никто не удивляется, в Шэньчжэне встретить европейца на улице – все еще редкость, так что не удивляйтесь, если местные жители будут вас фотографировать (особенно если вы сильно отличаетесь от них своими размерами и цветом волос) – причем не тайком, а совершенно открыто, в упор, ну и разумеется — селфи с вами, причем все это не спрашивая вашего разрешения. Вообще же, на контрасте с любой европейской страной, в Китае сразу замечаешь, что такое понятие как личное пространство тут отсутствует в принципе. Тебе могут в буквальном смысле слова наступать на пятки в очереди, никого не волнует, кто к кому и в какой одежде прижимается в лифте (даже если он не набит битком), а велосипедист, не сворачивая и даже не притормаживая, пронесется в паре сантиметров от тебя – причем исполняется у них все это очень естественно и без агрессии, а значит, и почти не раздражает. Кстати, здесь никто, т.е. вообще никто, не ездит по велодорожкам, даже несмотря на то что они проложены практически везде. Просто на такой дорожке может внезапно оказаться автобусная остановка. Или она повернет за угол – и дальше вместо нее пойдет газончик. Или просто будет стоять какой-нибудь столб прямо по центру.

В итоге все велосипедисты ездят по тротуару, ну а пешеходам приходится ходить по велодорожкам. Из другой инфраструктурной экзотики – точно так же практически везде, даже в самых глухих районах, проложены дорожки для слепых, причем с корректной разметкой. Вот только такая дорожка может подойти к перекрестку – и продолжиться на другой стороне метрах в трех правее. Или долгое время идти в 10 сантиметрах от вырытой канавы глубиной в метр. Или просто закончиться, потому что дальше переложили плитку, и дорожке места не нашлось. В общем, свои нюансы.

Из других вещей, удививших обычного киевлянина – раздельный сбор мусора. Возможно, замыленный глаз просто не замечал, но ни одной «универсальной» урны я вроде бы так и не увидел — все они, даже просто посреди дороги, имели как минимум деление на «перерабатываемый/не перерабатываемый» (если уж не на пластик/стекло/пищевые отходы и т.д.).

Очень порадовало огромное количество зелени: новые жилые кварталы в ней просто утопают, причем постоянно ведутся работы по дальнейшему озеленению (высаживаются при этом не метровые саженцы, а уже сразу взрослые деревья с развитой корневой системой). Как и в других местах этого региона, многие деревья надежно зафиксированы растяжками/распорками – иначе в сезон штормов они будут вывернуты с корнем. Я уже очень давно знаю про эту особенность местного пейзажа, но, честно говоря, только сейчас мне пришел в голову естественный вопрос – а как здесь росли эти деревья раньше, ведь такая традиция, судя по всему, появилась сравнительно недавно? Ответ оказался предсказуемым: никак. Все такие деревья завозные, раньше тут была другая растительность, которую местные ураганы выкорчевать не в состоянии.

Неделя в Китае пролетела как один день – и возвращаясь домой, я поймал себя на мысли, что только теперь, чуть приоткрыв дверь в Поднебесную, я понял, как много тайн скрывает в себе эта древняя, но при этом не закостеневшая, а невероятно динамичная и постоянно меняющаяся страна. И что сюда нужно обязательно вернуться еще раз, а потом еще и еще.