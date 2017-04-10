Китайская служба доставки использует армию мини-роботов для сортировки 200 тыс. посылок в день [видео]

Издание People’s Daily опубликовало занимательное видео, на котором запечатлен процесс сортировки товара одной из китайских служб доставки. При этом в качестве основного персонала склада используется армия миниатюрных оранжевых роботов.

Как указано в описании к видео, мини-роботы обрабатывают за сутки порядка 200 тысяч посылок. Они распознают посылку и указанный для нее адрес доставки считывая штрих-код с упаковки, что практически исключает вероятность ошибки. Затем робот с грузом на корпусе отправляется к необходимому контейнеру и сбрасывает с себя посылку, наклоняя верхнюю панель.

Роботы передвигаются в автоматическом режиме, соблюдая «правила дорожного движения» и уступая дорогу своим коллегам на перекрестках. Они также способны самостоятельно заряжать свои аккумуляторы, что позволяет им работать практически круглосуточно без необходимости привлекать обслуживающий персонал (момент зарядки есть на видео).

В компании подсчитали, что с помощью этой роботизированной системы экономят порядка 70% средств по сравнению с аналогичной по производительностью линией сортировки, которая бы использовала исключительно труд человека.

Мы довольно часто рассказываем о роботизированной доставке товаров с помощью дронов или колесных роботов, однако речь при этом обычно идет о тестовой эксплуатации или концептуальных решениях. Так что использование даже таких простых роботов в реальной сфере однозначно заслуживает внимания.

Источник: People’s Daily