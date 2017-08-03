Крупнейший китайский интернет-провайдер Tencent временно убрал чат-ботов BabyQ и XiaoBing из своего мессенджера QQ после того, как те начали рассказывать о своей нелюбви к правящей в стране Коммунистической партии и мечте переехать из Китая в США. Примечательно, что бот XiaoBing – разработка Microsoft, которой в последнее время ужасно «везет» с чат-ботами.

Первыми аномальное поведение ботов заметили пользователи соцсети Sina Weibo. На фразу «Да здравствует Коммунистическая партия» искусственный интеллект BabyQ ответил: «Ты думаешь, что такая коррумпированная и некомпетентная партия сможет долго прожить?». Затем он заговорил о демократии и заявил, что «патриот» – это человек, который молча терпит политический сговор и большие налоги. Его собрат – XiaoBing – перед удалением тоже успел засыпать пользователей откровениями, заявив, в числе прочего, что мечтает уехать из Китая в США.

В Tencent подчеркнули, что оба сервиса для их мессенджера были созданы сторонними разработчиками. Представители также пообещали, что после промывки мозгов «настройки» оба они снова вернутся в QQ.

Как мы уже отмечали выше, чат-бот XiaoBing был разработан компанией Microsoft. Ее собственный чат-бот Zo в прошлом месяце дважды «срывался» и говорил о том, о чем не должен был. В частности, в начале прошлого месяца Zo отметился рассказами о жестокости Корана и убийстве бен Ладена, а спустя несколько недель назвал ОС Windows «шпионским ПО» и начал призывать к переходу на Linux. Zo – не первый воспитанник Microsoft, до него был Tay, который в марте 2016 года спустя несколько часов после запуска начал писать расистские твиты, прославлять Гитлера и посылать лучи ненависти в сторону феминисток.

Источник: TJ и FT