Китайский производитель Midea Group намерен оснастить бытовые электроприборы чипами для майнинга криптовалют
Midea Group, крупный производитель бытовой техники из КНР, решил запатентовать метод добычи криптовалют при помощи домашних электроприборов.
Как сообщается в патентной заявке, поданной компанией в Государственное ведомство интеллектуальной собственности (SIPO) КНР, речь идет «о создании бытовых приборов с функцией майнинга». Для этого авторы изобретения предлагают оснастить широкий ряд обычных электроприборов майнинговыми чипами. В частности, упоминаются такие электроприборы, как холодильники, термостаты, телевизоры и кондиционеры. Предполагается, что устройства будут удаленно подключаться к облачному сервису и направлять свою заложенную в них хэш-мощность на добычу криптовалют.
При этом в процессе майнинга техника будет работать в обычном режиме. Более того, для активации функции прибор не обязательно использовать — достаточно, чтобы он был подключен к источнику питания.
Таким образом производитель надеется сделать устройства «коммерчески более ценными» — использование кондиционеров или телевизоров для майнинга позволит владельцу техники регулярно получать дополнительную прибыль и впоследствии даже вернуть деньги, потраченные на покупку прибора, считают в Midea Group.
Источники: Coindesk, hightech.fm