«Комфорт и экология»: почему Таллин отказывается от троллейбусов и переходит на гибридные автобусы

Первые троллейбусы вышли на линии Таллина 56 лет назад, перевезя с тех пор миллионы пассажиров. Но время не стоит на месте, и Таллин постепенно заменяет старые троллейбусы «более удобными и экологичными» гибридными автобусами.

И. о. мэра Таллина Таави Аас рассказал журналистам источника о преимуществах гибридных автобусов над традиционными троллейбусами и перспективах развития городского общественного транспорта.

«Будущее – за гибридным транспортом. Такие автобусы развиваются быстрыми темпами, а троллейбусы, постоянно соединенные с контактной сетью, постепенно канут в Лету. Конечно, в Таллинне есть и более новые, отремонтированные троллейбусы Solaris, которые будут перевозить пассажиров еще не менее десяти лет, так что эпоха троллейбусов в столице не завершается», — заявил Аас, совершивший поездку на 9 троллейбусном маршруте, который прекратил свое существование на прошлой неделе.

Польза людям и природе

Отправившейся в свой последний рейс старенькой «девятке» пришлось потрудиться на славу: помимо городских чиновников и журналистов, в троллейбусе ехали и обычные пассажиры, так что салон был набит битком. «Всем хочется прокатиться в троллейбусе в последний раз», — улыбнулся Таави Аас. На вопрос о том, какой вид общественного транспорта больше по душе лично ему, Аас заметил, что особенной разницы между троллейбусами и автобусами не видит, однако уточнил: «Проблема троллейбусов в том, что они постоянно соединены с контактной сетью, а неполадки как назло обычно возникают в час пик».

Также и. о. мэра столицы напомнил, что гибридные автобусы современнее и комфортнее стареньких троллейбусов, ими удобнее пользоваться людям с ограниченными возможностями.

«У гибридных автобусов много плюсов, и один из них, — это, конечно, скорость, – дополнил слова Ааса председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS Энно Тамм. – Такой автобус не зависит от возможных перебоев с электричеством или каких-то других препятствий, которые в случае троллейбуса приводят к тому, что встает вся линия. Гибридный автобус в этом смысле надежнее и быстрее. Кроме того, он оснащен кондиционером, то есть летом в салоне не жарко, а зимой он лучше отапливается, удобнее сиденья, есть камеры видеонаблюдения, так что пассажиры могут чувствовать себя в большей безопасности».

Помимо этого, по мнению чиновника, гибридные автобусы наносят гораздо меньше вреда окружающей среде, поскольку производят около трети необходимой им электроэнергии самостоятельно (по всей видимости, имеется ввиду технология рекуперативного торможения).

Курс на обновление

«Общественный транспорт столицы, безусловно, движется в сторону большей экологичности, – подчеркнул Аас. – У нас очень много новых автобусов, которые соответствуют экологическим стандартам Евро-5 и Евро-6 – это очень высокие стандарты с точки зрения безопасности для окружающей среды. Сейчас в Таллине более десяти процентов автобусного парка составляют гибридные автобусы, по этому показателю мы входим в ТОП-10 городов Европы. Мы планируем приобретать гибридные автобусы и в дальнейшем. Кроме того, сейчас идет реконструкция трамвайных путей и трамваев, так что к концу года у нас будет новый трамвайный парк и обновленные трамвайные пути».

Напоследок обратимся к цифрам: за последние пять лет Таллин вложил в развитие общественного транспорта почти 130 миллионов евро – предприятие Tallinna Linnatranspordi AS приобрело 125 новых автобусов, в том числе 24 – гибридных; при этом все закрытые троллейбусные маршруты (2,6,7 и 9) заменены именно гибридными автобусами.



Из бюджета Таллинна на 2017 год на развитие общественного транспорта предприятию Tallinna Linnatranspordi AS выделено более 25 млн евро. На эти средства приобретено еще 50 новых автобусов, в том числе 20 – гибридных, также деньги используются для реконструкции десяти трамваев и восстановления ретро-трамваев.



На данный момент в Таллине остаются действующими 4 троллейбусных маршрута.

Источники: stolitsa.ee, postimees.ee, transphoto.ru