Комитет избирателей Украины составил рейтинг активности украинских министров в Facebook

Комитет избирателей Украины назвал самых активных пользователей Facebook среди украинских министров, а также подсчитал, что 70% их сообщений написаны в рабочее время.

В исследовании учитывалась активность только персональных аккаунтов чиновников, поскольку официальные аккаунты ведутся, как правило, пресс-службами.

Отмечается, что сообщения министров часто касались не только деятельности министерств, но и анализа общеполитической ситуации, международных событий, праздничных дат.

Итак, самым активным пользователем соцсети среди министров является министр молодежи и спорта Игорь Жданов – за месяц он пишет в среднем 44 поста. Из них 83% — в рабочее время.

На втором месте рейтинга самых активных Facebook-пользователей – министр инфраструктуры Владимир Омелян с 39 постами в месяц. При этом 61% его постов опубликованы в рабочее время.

На третьем месте по количеству сообщений в ленте – глава Минздрава Ульяна Супрун, которая обнародовала 32 поста, 67% из которых были сделаны в рабочее время.

Источники: finance.ua, Комитет избирателей Украины