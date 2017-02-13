Компания Alibaba Group судится с украинцем за торговую марку AliExpress, которую тот сумел зарегистрировать в Украине в 2013 году

Китайская компания Alibaba Group подала иск к украинцу Константину Величко, требуя в рамках защиты интеллектуальной собственности лишить его права на торговую марку AliExpress в Украине. Оказывается, что еще в декабре 2013 года Госслужба интеллектуальной собственности выдала этому уроженцу Мариуполя свидетельство на одноименную торговую марку.

В судебном разбирательстве китайская компания намерена добиться признания торговой марки AliExpress хорошо известной, аннулировать свидетельство Украины № 180315 на соответствующий знак для товаров и услуг и обязать внести соответствующие изменения в госреестр Украины с последующей публикацией в официальном бюллетене Промышленная собственность.

Как сообщается, определение об открытии дела и назначении дела к судебному рассмотрению вынес Соломенский суд Киева 10 января 2017 года, а собственно рассмотрение дела назначено на 18 апреля 2017 года.

Таким образом, основной вопрос по данному запросу возникает к Госслужбе интеллектуальной собственности Украины, ведь торговая марка AliExpress используется группой компаний Alibaba Group как минимум с 2010 года.

Источник: Liga.net