Компания Weyland-Yutani опубликовала видео процесса создания синтетика Уолтера (Alien: Covenant), основанного на платформе AMD Ryzen & Radeon

Из разнообразных роликов нового фильма «Чужой: Завет» / Alien: Covenant скоро можно будет собрать добрую половину фильма, однако его создателям и этого показалось мало. После пары полноценных трейлеров и пятиминутного пролога они выпустили еще одну фичуретку «Познакомьтесь с Уолтером» / Meet Walter, в которой показывают процесс создания андроида-синтетика Уолтера. Вдобавок кинокомпания 20th Century Fox совместно с AMD запустила промосайт www.meetwalter.com, на котором можно «заказать» себе собственного андроида Уолтера, основанного на аппаратной платформе AMD Ryzen & Radeon.

«Представляем Уолтера, последнего синтетика компании Weyland-Yutani. Создан для обслуживания. Интеллект на базе AMD Ryzen и Radeon. Уолтер — самый продвинутый синтетический компаньон в мире, призванный помочь вам достичь лучшего человеческого опыта. Каждая модель индивидуально откалибрована для обслуживания уникального набора потребностей и предпочтений ее владельца.» — отметили представители компании-изготовителя Weyland-Yutani.

В компании AMD не уточнили, о каком именно поколении чипов Ryzen и Radeon идет речь, но судя по внешнему виду прозрачного «процессора», используемого при создании Уолтера, речь идет о достаточно отдаленном будущем. Сам процесс создания напоминает ту же процедуру, описанную в сериале «Мир Дикого Запада» / Westworld — сначала с помощью 3D-принтера создается скелет, а затем в него закачивается «наполнитель», формирующий мягкие ткани и ту самую «белую кровь», хорошо знакомую поклонникам франшизы «Чужие».

Впрочем, надежда на то, что вы сможете получить собственного «робослугу» в ближайшее время улетучивается, стоит вам прочитать мелкий шрифт на промосайте. Оказывается, вы просто резервируете себе место в очереди, а получить собственного синтетика можно будет только после начала коммерческого производства, о дате начала которого информации пока нет. Все это время вам придется довольствоваться виртуальным Уолтером, который будет следовать за вами по интернету благодаря интеграции с facebook-аккаунтом.

Напомним, что на большом экране фильм «Чужой: Завет» / Alien: Covenant можно будет увидеть уже 19 мая 2017 года.

Источники: 20th Century Fox, Weyland-Yutani