Компанию Disney обвинили в рекламной слежке за детьми через мобильные приложения
Компания Disney собирала личную информацию через предназначенные для детей приложения и предоставляла ее рекламодателям без ведома родителей. По крайней мере, именно так обоснован судебный иск, поданный жительницей Калифорнии Амандой Рашинг.
По мнению Рашинг, своими действиями Disney, а также Upsight, Unity и Kochava — компании-разработчики соответствующего программного обеспечения — прямо нарушили Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете (COPPA), который подразумевает предварительное получение согласия родителей на сбор персональных данных несовершеннолетних в возрасте до 13 лет.
По ее словам, 42 приложения Disney, предназначенных для детей, собирают такую пользовательскую информацию, как географическое положение, историю браузера и личные данные, которые затем без ведома родителей продаются третьим лицам в рекламных целях.
Истцы требуют, чтобы суд запретил подобную практику и изъял у компаний все данные, полученные незаконным путем, а также возместил им моральный ущерб.
Представители Disney закономерно отвергли все обвинения, заявив, что в компании поддерживают строгие принципы сбора данных и соблюдают американское законодательство.
«Иск основан на полном непонимании COPPA, и мы отстоим свою правоту», — отметили они.
Интересно, что на сторону обвинения встал Джеффри Честер, глава Центра цифровой демократии. Он заявил, что подобное поведение разработчиков ПО попросту недопустимо.
«Сбор данных о пользователе позволяет разработчикам монетизировать игры. Однако такого не должно быть в приложениях, предназначенных для детей», — возмутился Честер.
Полный список приложений, через которые, по словам Рашинг, происходил сбор данных:
- AvengersNet;
- Beauty and the Beast;
- Perfect Match;
- Cars Lightening League;
- Club Penguin Island;
- Color by Disney;
- Disney Color and Play;
- Disney Crossy Road;
- Disney Dream Treats;
- Disney Emoji Blitz;
- Disney Gif;
- Disney Jigsaw Puzzle!;
- Disney LOL;
- Disney Princess: Story Theater;
- Disney Store Become;
- Disney Story Central;
- Disney Magic Timer;
- Disney Princess: Charmed Adventures;
- Dodo Pop;
- Disney Build It Frozen;
- DuckTales: Remastered;
- Frozen Free Fall;
- Frozen Free Fall: Icy Shot;
- Good Dinosaur Storybook Deluxe;
- Inside Out Thought Bubbles;
- Maleficent Free Fall;
- Miles from Tomorrowland: Missions;
- Moana Island Life;
- Olaf’s Adventures;
- Palace Pets in Whisker Haven;
- Sofia the First Color and Play;
- Sofia the First Secret Library;
- Star Wars: Puzzle Droids;
- Star Wars: Commander;
- Temple Run: Oz;
- Temple Run: Brave;
- The Lion Guard;
- Toy Story: Story Theater;
- Where’s My Mickey?;
- Where’s My Water?;
- Where’s My Water? 2;
- Zootopia Crime Files: Hidden Object.
Источник: fudzilla.com