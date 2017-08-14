Компанию Disney обвинили в рекламной слежке за детьми через мобильные приложения

Компания Disney собирала личную информацию через предназначенные для детей приложения и предоставляла ее рекламодателям без ведома родителей. По крайней мере, именно так обоснован судебный иск, поданный жительницей Калифорнии Амандой Рашинг.

По мнению Рашинг, своими действиями Disney, а также Upsight, Unity и Kochava — компании-разработчики соответствующего программного обеспечения — прямо нарушили Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете (COPPA), который подразумевает предварительное получение согласия родителей на сбор персональных данных несовершеннолетних в возрасте до 13 лет.

По ее словам, 42 приложения Disney, предназначенных для детей, собирают такую пользовательскую информацию, как географическое положение, историю браузера и личные данные, которые затем без ведома родителей продаются третьим лицам в рекламных целях.

Истцы требуют, чтобы суд запретил подобную практику и изъял у компаний все данные, полученные незаконным путем, а также возместил им моральный ущерб.

Представители Disney закономерно отвергли все обвинения, заявив, что в компании поддерживают строгие принципы сбора данных и соблюдают американское законодательство.

«Иск основан на полном непонимании COPPA, и мы отстоим свою правоту», — отметили они.

Интересно, что на сторону обвинения встал Джеффри Честер, глава Центра цифровой демократии. Он заявил, что подобное поведение разработчиков ПО попросту недопустимо.

«Сбор данных о пользователе позволяет разработчикам монетизировать игры. Однако такого не должно быть в приложениях, предназначенных для детей», — возмутился Честер.

Полный список приложений, через которые, по словам Рашинг, происходил сбор данных:

AvengersNet;

Beauty and the Beast;

Perfect Match;

Cars Lightening League;

Club Penguin Island;

Color by Disney;

Disney Color and Play;

Disney Crossy Road;

Disney Dream Treats;

Disney Emoji Blitz;

Disney Gif;

Disney Jigsaw Puzzle!;

Disney LOL;

Disney Princess: Story Theater;

Disney Store Become;

Disney Story Central;

Disney Magic Timer;

Disney Princess: Charmed Adventures;

Dodo Pop;

Disney Build It Frozen;

DuckTales: Remastered;

Frozen Free Fall;

Frozen Free Fall: Icy Shot;

Good Dinosaur Storybook Deluxe;

Inside Out Thought Bubbles;

Maleficent Free Fall;

Miles from Tomorrowland: Missions;

Moana Island Life;

Olaf’s Adventures;

Palace Pets in Whisker Haven;

Sofia the First Color and Play;

Sofia the First Secret Library;

Star Wars: Puzzle Droids;

Star Wars: Commander;

Temple Run: Oz;

Temple Run: Brave;

The Lion Guard;

Toy Story: Story Theater;

Where’s My Mickey?;

Where’s My Water?;

Where’s My Water? 2;

Zootopia Crime Files: Hidden Object.

Источник: fudzilla.com