Компанию Disney обвинили в рекламной слежке за детьми через мобильные приложения

Компанию Disney обвинили в рекламной слежке за детьми через мобильные приложения

Компания Disney собирала личную информацию через предназначенные для детей приложения и предоставляла ее рекламодателям без ведома родителей. По крайней мере, именно так обоснован судебный иск, поданный жительницей Калифорнии Амандой Рашинг.

По мнению Рашинг, своими действиями Disney, а также Upsight, Unity и Kochava — компании-разработчики соответствующего программного обеспечения — прямо нарушили Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете (COPPA), который подразумевает предварительное получение согласия родителей на сбор персональных данных несовершеннолетних в возрасте до 13 лет.

По ее словам, 42 приложения Disney, предназначенных для детей, собирают такую пользовательскую информацию, как географическое положение, историю браузера и личные данные, которые затем без ведома родителей продаются третьим лицам в рекламных целях.

Истцы требуют, чтобы суд запретил подобную практику и изъял у компаний все данные, полученные незаконным путем, а также возместил им моральный ущерб.

Представители Disney закономерно отвергли все обвинения, заявив, что в компании поддерживают строгие принципы сбора данных и соблюдают американское законодательство.

«Иск основан на полном непонимании COPPA, и мы отстоим свою правоту», — отметили они.

Интересно, что на сторону обвинения встал Джеффри Честер, глава Центра цифровой демократии. Он заявил, что подобное поведение разработчиков ПО попросту недопустимо.

«Сбор данных о пользователе позволяет разработчикам монетизировать игры. Однако такого не должно быть в приложениях, предназначенных для детей», — возмутился Честер.

Полный список приложений, через которые, по словам Рашинг, происходил сбор данных:

  • AvengersNet;
  • Beauty and the Beast;
  • Perfect Match;
  • Cars Lightening League;
  • Club Penguin Island;
  • Color by Disney;
  • Disney Color and Play;
  • Disney Crossy Road;
  • Disney Dream Treats;
  • Disney Emoji Blitz;
  • Disney Gif;
  • Disney Jigsaw Puzzle!;
  • Disney LOL;
  • Disney Princess: Story Theater;
  • Disney Store Become;
  • Disney Story Central;
  • Disney Magic Timer;
  • Disney Princess: Charmed Adventures;
  • Dodo Pop;
  • Disney Build It Frozen;
  • DuckTales: Remastered;
  • Frozen Free Fall;
  • Frozen Free Fall: Icy Shot;
  • Good Dinosaur Storybook Deluxe;
  • Inside Out Thought Bubbles;
  • Maleficent Free Fall;
  • Miles from Tomorrowland: Missions;
  • Moana Island Life;
  • Olaf’s Adventures;
  • Palace Pets in Whisker Haven;
  • Sofia the First Color and Play;
  • Sofia the First Secret Library;
  • Star Wars: Puzzle Droids;
  • Star Wars: Commander;
  • Temple Run: Oz;
  • Temple Run: Brave;
  • The Lion Guard;
  • Toy Story: Story Theater;
  • Where’s My Mickey?;
  • Where’s My Water?;
  • Where’s My Water? 2;
  • Zootopia Crime Files: Hidden Object.

Источник: fudzilla.com

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