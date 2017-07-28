Конец эпохи: Apple «убила» плееры iPod nano и iPod shuffle, оставив любителям музыки только iPod touch

На официальном сайте компании Apple пропали страницы двух MP3-плееров iPod nano и iPod shuffle, а в разделе «Музыка» теперь можно найти только единственную оставшуюся в живых модель iPod touch. Представители Apple успели подтвердить СМИ, что прекратили производство данных моделей в целях «упрощения» линейки плееров.

«Сегодня мы упростили нашу линейку плееров, удвоив доступные для модели iPod touch емкости по цене от $199 и убрав модели iPod nano и iPod shuffle» — отметил представитель Apple.

Таким образом, на замену iPod touch с объемами памяти 16 ГБ и 64 ГБ пришли новые версии на 32 ГБ и 128 ГБ по цене $199 и $299 соответственно.

В компании отметили, что старые модели iPod nano, iPod shuffle и iPod touch останутся в продаже до момента полного исчерпания складских запасов, однако их производство полностью остановлено.

Напомним, что Apple прекратила продажи легендарного плеера iPod Classic еще осенью 2014 года, объяснив это снижением спроса и отсутствием на рынке нужных компонентов.

Источник: Apple