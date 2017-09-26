Концепт нового iPhone SE в стиле iPhone X — c безрамочным дизайном и модулем Face ID [фото, видео]

Недавно мы публиковали новость о том, что все новые iPhone 2018 модельного года получат систему распознавания лица Face ID. Если к тому времени Apple не избавится от самой бюджетной модели Apple iPhone SE, то она тоже может получить этот модуль.

Дизайнеры из CURVED/labs решили пофантазировать и создали концептуальный рендер iPhone SE 2018, который обладает не только характерными «ушами» iPhone X, но и его же безрамочным дизайном без аппаратной кнопки Home.

Отметим, что безрамочный iPhone SE от CURVED/labs выглядит действительно привлекательно, подобное вполне решение могло бы вдохнуть новую жизнь в бюджетную линейку Apple, которая в данный момент вынуждена использовать дизайнерские решения, впервые появившиеся еще в модели iPhone 4 2010-го модельного года.

Источник: CURVED/labs