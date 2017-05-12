Кореец бросил школу, чтобы писать видеоигры. Его компания Netmarble провела крупнейшее за последние семь лет в Южной Корее IPO и стала дороже LG

Порой школьники, забросившие учебу ради видеоигр, добиваются многого и становятся состоятельными и успешными людьми. И речь здесь вовсе не о киберспорте, как многие могли подумать, а о другом. О южнокорейской компании-разработчике видеоигр Netmarble Games, основанной недоучкой.

Как сообщает издание Bloomberg, в первый же день торгов акции Netmarble Games выросли на 3,2% по сравнению с ценой, заявленной компанией перед началом IPO. В результате рыночная капитализация Netmarble Games достигла $12,2 млрд и компания обошла по этому показателю гиганта LG Electronics. По данным источника, Netmarble показала лучший результат выхода на рынок в Южной Корее за последние 7 лет.

Выход на биржу сразу обеспечил Netmarble пятое место среди мировых производителей игр по рыночной капитализации. Выше нее находятся только крупнейшие игроки: Sony, Activision, Nintendo и Electronic Arts.

Источник: Bloomberg и meduza