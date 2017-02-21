Короткий опыт использования: Кабель Moizen M2 Lightning с магнитным коннектором

Больше месяца назад я обзавелся кабелем для iPhone, в котором коннектор Lightning имеет магнитное крепление. И так как за прошедшее время он вызвал живой интерес у всех знакомых с iPhone, то появилась идея поделиться впечатлениями от его использования. До покупки о существовании подобных кабелей я не знал, случайно увидел в Facebook рекламу от местного продавца, и решил попробовать. Это было спонтанное решение, поэтому покупал сразу. Тем не менее, если поискать такой же кабель на Aliexpress или GearBest, то его можно найти дешевле, хотя и придется ждать доставку. Кроме этого, аналогичные модели можно найти и для micro USB. Надеюсь, не сочтете за рекламу.

Зачем кабелю магнитное крепление коннектора? Это главный вопрос при его покупке, ведь в целом по остальным характеристикам Moizen M2 ничем от no name кабелей этой ценовой категории не отличается. У него хорошие материалы: алюминиевые головки вокруг коннекторов и очень гибкий шнур с тканевым покрытием. Такой кабель точно прослужит дольше, чем стандартный Lightning от Apple. Магнитное крепление коннектора — основная суть Moizen M2.

В теории оно должно работать как магнитная зарядка в ноутбуках Apple, то есть отсоединяться от корпуса смартфона, если сам кабель случайно задеть. Но на практике магнит держится хорошо, а iPhone намного легче ноутбука, так что такой вариант не работает, если задеть кабель, то смартфон легко улетит со стола. Кроме этого, коннектор Lightning приходится с усилием вытаскивать из разъема в iPhone. А в iPhone 7 и 7 Plus он и вовсе застревает, так как там разъем Lightning предназначен еще и для подключения наушников и коннектор садится в него очень плотно.

Но для себя я нашел другую модель использования, коннектор Lightning может все время находится в разъеме iPhone, и поэтому для зарядки достаточно поднести кабель и он состыкуется со смартфоном практически самостоятельно, здесь хороший магнит играет на руку. Это удобно, и не важно какой стороной магнит подтягивает коннектор, он двухсторонний.

Таким образом, я бы рекомендовал Moizen M2 только в том случае, если вам нравится простота магнитного подключения зарядки, и вас не беспокоит тот факт, что разъем в iPhone будет постоянно занят. На скорость самой зарядки такой тип соединения по моему опыту не влияет, проблем с работой Moizen M2 за месяц не было, хотя это и не сертифицированный Apple кабель.