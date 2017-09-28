Kotaku: издатель Deep Silver остался недоволен продажами Saints Row: Agents of Mayhem и уже уволил свыше 30 человек из Volition

В студии Volition, известной геймерам по таким игровым сериалам, как Red Faction и Saint Row, прошла крупная волна увольнений. Об этом сообщает издание Kotaku, ссылаясь на собственные источники и, в частности, на слова генерального менеджера студии Дэна Чермака, также попавшего под сокращение.

Как сообщается, увольнения связаны со слабыми продажами вышедшей в прошлом месяце Saints Row: Agents of Mayhem — на данный момент последней игры Volition, которая разошлась весьма скромным тиражом в размере примерно 26-36 тыcяч кoпий.

По имеющейся информации, Deep Silver — издатель, который приобрел Volition после банкротства THQ в 2013 году — уже уволил «более 30 человек». Для сравнения отметим, что всего в студии трудилось 200 человек, так что ее покинула примерно шестая часть разработчиков — потери, можно сказать, достаточно серьезные.

Ни издатель, ни сами Volition пока что не сделали никаких официальных заявлений на этот счет.

Источник: Kotaku